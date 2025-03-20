Wizz Air додав маршрути з Кишинева — куди можна полетіти

Wizz Air анонсував нові рейси з Кишинева — які напрямки
Угорський лоукостер Wizz Air анонсував 6 нових напрямків з аеропорту Кишинева (Молдова). З 26 жовтня 2025 компанія розмістить там третій літак Airbus A320.
Про це повідомляє портал avianews.com.
Wizz Air додасть літак в аеропорт Кишинева
Для українців, які через війну вимушені подорожувати до інших країн через аеропорт Молдови — хороша новина. Подорожі стануть ще більш доступними.
Повідомляється, що авіакомпанія Wizz Air запустить шість нових напрямків зі столиці Молдови:
- Барі (Італія);
- Афіни (Греція);
- Біллунн (Данія);
- Маастрихт (Нідерланди);
- Мілан (Італія);
- Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина).
Квитки вже доступні на сайті лоукостера. Літаки виконуватиме маршрути по кожному з цих маршрутів тричі на тиждень.
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