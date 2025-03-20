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Wizz Air анонсував нові рейси з Кишинева — які напрямки

20 березня 2025 21:36
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Wizz Air додав маршрути з Кишинева — куди можна полетіти
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував 6 нових напрямків з аеропорту Кишинева (Молдова). З 26 жовтня 2025 компанія розмістить там третій літак Airbus A320.

Про це повідомляє портал avianews.com.

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Для українців, які через війну вимушені подорожувати до інших країн через аеропорт Молдови — хороша новина. Подорожі стануть ще більш доступними.

Повідомляється, що авіакомпанія Wizz Air запустить шість нових напрямків зі столиці Молдови:

  • Барі (Італія);
  • Афіни (Греція);
  • Біллунн (Данія);
  • Маастрихт (Нідерланди);
  • Мілан (Італія);
  • Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина).
Wizz Air анонсував нові рейси з Кишинева — які напрямки - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Квитки вже доступні на сайті лоукостера. Літаки виконуватиме маршрути по кожному з цих маршрутів тричі на тиждень.

Нагадаємо, ми розповідали, чому лоукостер Ryanair залишає за собою право вас пересадити із заброньованими місцями. Також ми писали, які локації варто відвідати в Гонконгу.

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