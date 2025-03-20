Wizz Air додав маршрути з Кишинева — куди можна полетіти

Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував 6 нових напрямків з аеропорту Кишинева (Молдова). З 26 жовтня 2025 компанія розмістить там третій літак Airbus A320.

Про це повідомляє портал avianews.com.

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Для українців, які через війну вимушені подорожувати до інших країн через аеропорт Молдови — хороша новина. Подорожі стануть ще більш доступними.

Повідомляється, що авіакомпанія Wizz Air запустить шість нових напрямків зі столиці Молдови:

Барі (Італія);

Афіни (Греція);

Біллунн (Данія);

Маастрихт (Нідерланди);

Мілан (Італія);

Карлсруе/Баден-Баден (Німеччина).

Літак Wizz Air. Фото: Pinterest

Квитки вже доступні на сайті лоукостера. Літаки виконуватиме маршрути по кожному з цих маршрутів тричі на тиждень.

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