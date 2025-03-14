Як швидко забрати свій багаж в аеропорту — поради мандрівникам

Багажне відділення в аеропорту. Фото: Pexels

Нещодавно мережу облетіло відео, на кадрах якого мандрівники стоять у великому натовпі біля стійки видачі багажу. Дехто з них чекав на свій багаж буквально в сантиметрах від каруселі, затуляючи доступ до своїх речей іншим пасажирам.

Про це пише Express.

Читайте також:

Чому не варто утворювати натовп біля багажної каруселі

Така популярна звичка багатьох туристів може не на жарт розлютити інших пасажирів. Зокрема, коли мандрівники поспішають на пересадку чи запізнюються.

Крім того, стоячи надто близько до каруселі, туристи можуть навіть завдати шкоди собі або іншим пасажирам. Незакріплений багаж та інші предмети можуть злетіти з обертової каруселі під час проходження через зону видачі багажу та травмувати.

У багатьох багажних зонах навіть є розмітка на підлозі, яка показує, де слід стояти. Експерти рекомендують стояти на відстані метра від каруселі, це зменшить скупчення людей і дозволить вам бачити свій багаж.

Мандрівник з валізою. Фото: Pexels

Фахівці також закликають підходити до багажної каруселі тільки тоді, коли побачите свою валізу чи сумку.

Нагадаємо, ми розповідали, чому варто відвідати Японію. Також ми писали, який напій не варто вживати під час польоту.