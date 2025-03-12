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Стюардеса розкрила, який напій не можна вживати в літаку

12 березня 2025 14:30
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Чому не можна пити каву в літаку — стюардеса розкрила правду
Пасажир п'є напої в літаку. Фото: Freepik
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Сухе повітря в салоні літака та високий тиск — неабиякий стрес для нашого організму. Однак багато мандрівників несвідомо погіршують ситуацію, обираючи неправильні напої під час польоту, що призводять до проблем зі здоров'ям.

Про це пише Express.

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Колишня стюардеса лоукостера Wizz Air застерегла від вживання кави під час польоту.

"Кофеїн може бути вашим паличкою-виручалочкою рано вранці (наприклад, коли ви встаєте на рейс о 3 годині ночі), але в повітрі це ризикований вибір", — сказала вона.

Річ у тім, що кофеїн не тільки зневоднює, але й стимулює нервову систему, підвищуючи рівень тривожності.

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Дівчина п'є каву в літаку. Фото: Freepik

Ба більше, він може порушити ваш режим сну та ускладнити адаптацію до часового поясу пункту призначення. Щоб розслабитися під час польоту, колишня бортпровідниця радить замінити каву на заспокійливий трав'яний чай або напій без кофеїну, наприклад ройбуш або ромашку. Ці напої допомагають зняти тривожність та запобігають зневодненню.

Нагадаємо, раніше стюардеса розповіла, чому пасажирам не варто аплодувати наприкінці польоту. Також ми писали про те, де на Мальдівах море всіяне "зірками".

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