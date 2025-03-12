Почему нельзя пить кофе в самолете — стюардесса раскрыла правду

Пассажир пьет напитки в самолете. Фото: Freepik

Сухой воздух в салоне самолета и высокое давление - большой стресс для нашего организма. Однако многие путешественники бессознательно ухудшают ситуацию, выбирая неправильные напитки во время полета, которые приводят к проблемам со здоровьем.

Об этом пишет Express.

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Бывшая стюардесса лоукостера Wizz Air предостерегла от употребления кофе во время полета.

"Кофеин может быть вашей палочкой-выручалочкой рано утром (например, когда вы встаете на рейс в 3 часа ночи), но в воздухе это рискованный выбор", — сказала она.

Дело в том, что кофеин не только обезвоживает, но и стимулирует нервную систему, повышая уровень тревожности.

Девушка пьет кофе в самолете. Фото: Freepik

Более того, он может нарушить ваш режим сна и затруднить адаптацию к часовому поясу пункта назначения. Чтобы расслабиться во время полета, бывшая бортпроводница советует заменить кофе на успокаивающий травяной чай или напиток без кофеина, например, ройбуш или ромашку. Эти напитки помогают снять тревожность и предотвращают обезвоживание.

Напомним, ранее стюардесса рассказала, почему пассажирам не стоит аплодировать в конце полета. Также мы писали о том, где на Мальдивах море усеяно "звездами".