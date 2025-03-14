Как быстро забрать свой багаж в аэропорту — советы путешественникам

Багажное отделение в аэропорту. Фото: Pexels

Недавно сеть облетело видео, на кадрах которого путешественники стоят в большой толпе у стойки выдачи багажа. Некоторые из них ждали свой багаж буквально в сантиметрах от карусели, заслоняя доступ к своим вещам другим пассажирам.

Об этом пишет Express.

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Такая популярная привычка многих туристов может не на шутку разозлить других пассажиров. В частности, когда путешественники спешат на пересадку или опаздывают.

Кроме того, стоя слишком близко к карусели, туристы могут даже нанести вред себе или другим пассажирам. Незакрепленный багаж и другие предметы могут слететь с вращающейся карусели во время прохождения через зону выдачи багажа и травмировать.

Во многих багажных зонах даже есть разметка на полу, которая показывает, где следует стоять. Эксперты рекомендуют стоять на расстоянии метра от карусели, это уменьшит скопление людей и позволит вам видеть свой багаж.

Путешественник с чемоданом. Фото: Pexels

Специалисты также призывают подходить к багажной карусели только тогда, когда увидите свой чемодан или сумку.

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