Wizz Air добавил маршруты из Кишинева - куда можно улететь

Wizz Air анонсировал новые рейсы из Кишинева — какие направления
Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал 6 новых направлений из аэропорта Кишинева (Молдова). С 26 октября 2025 года компания разместит там третий самолет Airbus A320.
Об этом сообщает портал avianews.com.
Wizz Air добавит самолет в аэропорт Кишинева
Для украинцев, которые из-за войны вынуждены путешествовать в другие страны через аэропорт Молдовы - хорошая новость. Путешествия станут еще более доступными.
Сообщается, что авиакомпания Wizz Air запустит шесть новых направлений из столицы Молдовы:
- Бари (Италия);
- Афины (Греция);
- Биллунн (Дания);
- Маастрихт (Нидерланды);
- Милан (Италия);
- Карлсруэ/Баден-Баден (Германия).
Билеты уже доступны на сайте лоукостера. Самолеты будет выполнять маршруты по каждому из этих маршрутов трижды в неделю.
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