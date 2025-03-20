Wizz Air добавил маршруты из Кишинева - куда можно улететь

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал 6 новых направлений из аэропорта Кишинева (Молдова). С 26 октября 2025 года компания разместит там третий самолет Airbus A320.

Об этом сообщает портал avianews.com.

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Для украинцев, которые из-за войны вынуждены путешествовать в другие страны через аэропорт Молдовы - хорошая новость. Путешествия станут еще более доступными.

Сообщается, что авиакомпания Wizz Air запустит шесть новых направлений из столицы Молдовы:

Бари (Италия);

Афины (Греция);

Биллунн (Дания);

Маастрихт (Нидерланды);

Милан (Италия);

Карлсруэ/Баден-Баден (Германия).

Самолет Wizz Air. Фото: Pinterest

Билеты уже доступны на сайте лоукостера. Самолеты будет выполнять маршруты по каждому из этих маршрутов трижды в неделю.

Напомним, мы рассказывали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами. Также мы писали, какие локации стоит посетить в Гонконге.