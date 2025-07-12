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Головна Туризм Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з однієї зі столиць Європи

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з однієї зі столиць Європи

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 21:36
Wizz Air додав 6 нових рейсів з Бухаресту — напрямки
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав шість нових рейсів з Румунії. Літаки будуть розпочинати свій маршрут із аеропорту Бухареста.

Про це повідомляє travelandtourworld.com.

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Повідомляється, що відтепер туристи зможуть зручно дістатися із бухарестського аеропорту Отопені до шести популярних європейських міст:

  • Порто, Португалія;
  • Пескара, Італія;
  • Бриндізі, Італія;
  • Кельн, Німеччина;
  • Ґданськ, Польща;
  • Братислава, Словаччина.
Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з однієї зі столиць Європи - фото 1
Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

В авіакомпанії повідомили, що нові маршрути виконуватимуться вже з кінця жовтня. Квитки вже доступні до бронювання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.

авіарейси авіаквитки подорож Румунія Wizz Air туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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