Wizz Air додав 6 нових рейсів з Бухаресту — напрямки

Wizz Air анонсував 6 нових рейсів з однієї зі столиць Європи
Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав шість нових рейсів з Румунії. Літаки будуть розпочинати свій маршрут із аеропорту Бухареста.
Про це повідомляє travelandtourworld.com.
Wizz Air розширив польоти з Бухаресту
Повідомляється, що відтепер туристи зможуть зручно дістатися із бухарестського аеропорту Отопені до шести популярних європейських міст:
- Порто, Португалія;
- Пескара, Італія;
- Бриндізі, Італія;
- Кельн, Німеччина;
- Ґданськ, Польща;
- Братислава, Словаччина.
В авіакомпанії повідомили, що нові маршрути виконуватимуться вже з кінця жовтня. Квитки вже доступні до бронювання.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.
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