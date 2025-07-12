Wizz Air додав 6 нових рейсів з Бухаресту — напрямки

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярний угорський лоукостер Wizz Air додав шість нових рейсів з Румунії. Літаки будуть розпочинати свій маршрут із аеропорту Бухареста.

Про це повідомляє travelandtourworld.com.

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Повідомляється, що відтепер туристи зможуть зручно дістатися із бухарестського аеропорту Отопені до шести популярних європейських міст:

Порто, Португалія;

Пескара, Італія;

Бриндізі, Італія;

Кельн, Німеччина;

Ґданськ, Польща;

Братислава, Словаччина.

Літак Wizz Air. Фото: pexels.com

В авіакомпанії повідомили, що нові маршрути виконуватимуться вже з кінця жовтня. Квитки вже доступні до бронювання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що лоукостер Ryanair в травні цього року змінив деякі правила для пасажирів, зокрема й ті, які стосуються ручної поклажі. Також американець знайшов хитрий спосіб, за допомогою якого безкоштовно літав шість років.