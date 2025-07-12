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Главная Туризм Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из одной из столиц Европы

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из одной из столиц Европы

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 21:36
Wizz Air добавил 6 новых рейсов из Бухареста - направления
Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air добавил шесть новых рейсов из Румынии. Самолеты будут начинать свой маршрут из аэропорта Бухареста.

Об этом сообщает travelandtourworld.com.

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Сообщается, что отныне туристы смогут удобно добраться из бухарестского аэропорта Отопени до шести популярных европейских городов:

  • Порто, Португалия;
  • Пескара, Италия;
  • Бриндизи, Италия;
  • Кельн, Германия;
  • Гданьск, Польша;
  • Братислава, Словакия.
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Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

В авиакомпании сообщили, что новые маршруты будут выполняться уже с конца октября. Билеты уже доступны к бронированию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.

авиарейсы авиабилеты путешествие Румыния Wizz Air туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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