Wizz Air добавил 6 новых рейсов из Бухареста - направления

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

Популярный венгерский лоукостер Wizz Air добавил шесть новых рейсов из Румынии. Самолеты будут начинать свой маршрут из аэропорта Бухареста.

Об этом сообщает travelandtourworld.com.

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Сообщается, что отныне туристы смогут удобно добраться из бухарестского аэропорта Отопени до шести популярных европейских городов:

Порто, Португалия;

Пескара, Италия;

Бриндизи, Италия;

Кельн, Германия;

Гданьск, Польша;

Братислава, Словакия.

Самолет Wizz Air. Фото: pexels.com

В авиакомпании сообщили, что новые маршруты будут выполняться уже с конца октября. Билеты уже доступны к бронированию.

Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.