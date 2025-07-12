Wizz Air добавил 6 новых рейсов из Бухареста - направления

Wizz Air анонсировал 6 новых рейсов из одной из столиц Европы
Популярный венгерский лоукостер Wizz Air добавил шесть новых рейсов из Румынии. Самолеты будут начинать свой маршрут из аэропорта Бухареста.
Об этом сообщает travelandtourworld.com.
Wizz Air расширил полеты из Бухареста
Сообщается, что отныне туристы смогут удобно добраться из бухарестского аэропорта Отопени до шести популярных европейских городов:
- Порто, Португалия;
- Пескара, Италия;
- Бриндизи, Италия;
- Кельн, Германия;
- Гданьск, Польша;
- Братислава, Словакия.
В авиакомпании сообщили, что новые маршруты будут выполняться уже с конца октября. Билеты уже доступны к бронированию.
Напомним, ранее мы рассказывали, что лоукостер Ryanair в мае этого года изменил некоторые правила для пассажиров, в том числе и те, которые касаются ручной клади. Также американец нашел хитрый способ, с помощью которого бесплатно летал шесть лет.
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