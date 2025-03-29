Втрата паспорта за кордоном — що робити

Закордонний паспорт. Фото: УНЫАН

Втрата паспорта за межами батьківщини може завдати немало клопоту. Проте в законодавстві визначено чіткий механізм отримання нового документа.

Про те, як отримати паспорт за межами України, розповіла юристка адвокатського об'єднання "Діксі Лекс" Ірина Степаненко у коментарі РБК-Україна.

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Фахівець порадила перш за все звернутись до поліції із заявою про втрату чи викрадення документа. У відділку вам видадуть копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта. З цими документами вам необхідно буде звернутися до консульства або посольства України.

В консульстві вам нададуть тимчасовий проїзний документ (довідку для повернення додому) чи допоможуть оформити новий паспорт.

Для посольства варто підготувати:

протокол про втрату паспорта від поліції;

дві фотографії паспортного формату;

копії документів або інші матеріали, що можуть підтвердити вашу особу.

Не зайвим буде нагадати, що деякі туристичні страховки покривають витрати на оформлення документів, тож обов'язково проконсультуйтеся з оператором.

Закордонний паспорт. Фото: ДМС

Після повернення додому буде необхідно звернутися до Державної міграційної служби (ДМС). Виготовлення нового паспорту триває від 7 до 20 днів.

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