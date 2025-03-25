Чому категорично заборонено підіймати телефон в літаку — варто знати туристам

Дівчина користується телефоном в літаку. Фото: Freepik

Якщо під час польоту ви впустили телефон за сидіння, вам необхідно повідомити про це бортпровідника. Самостійне підняття смартфона може створити загрозу для вас та інших пасажирів.

Про це пише Express.

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Повідомляється, що в тому випадку, якщо пасажир впустив телефон за спинку крісла, з міркувань безпеки його не повинен підіймати ніхто, окрім бортпровідника.

Таке правило було запроваджено після інциденту на рейсі авіакомпанії Qantas до Мельбурна (Австралія), коли один пасажир впустив свій телефон і намагався підняти його самостійно. Чоловік впустив свій телефон і, намагаючись підняти його, розчавив.

Смартфон почав диміти, проте вдалося запобігти пожежі. Коли пасажир намагався дістати телефон, посунулося крісло та розчавило його.

Дівчина користується телефоном в літаку. Фото: Freepik

Зазначається, що телефони мають потужні літієві батареї, які можуть загорітися або навіть вибухнути, якщо їх розчавити.

Тому пасажири повинні попередити бортпровідників, якщо впустили телефон і не можуть його дістати, щоб уникнути подібних інцидентів.

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