Почему категорически запрещено поднимать телефон в самолете — стоит знать туристам

Девушка пользуется телефоном в самолете. Фото: Freepik

Если во время полета вы уронили телефон за сиденье, вам необходимо сообщить об этом бортпроводнику. Самостоятельное поднятие смартфона может создать угрозу для вас и других пассажиров.

Об этом пишет Express.

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Сообщается, что в том случае, если пассажир уронил телефон за спинку кресла, из соображений безопасности его не должен поднимать никто, кроме бортпроводника.

Такое правило было введено после инцидента на рейсе авиакомпании Qantas в Мельбурн (Австралия), когда один пассажир уронил свой телефон и пытался поднять его самостоятельно. Мужчина уронил свой телефон и, пытаясь поднять его, раздавил.

Смартфон начал дымиться, однако удалось предотвратить пожар. Когда пассажир пытался достать телефон, подвинулось кресло и раздавило его.

Девушка пользуется телефоном в самолете. Фото: Freepik

Отмечается, что телефоны имеют мощные литиевые батареи, которые могут загореться или даже взорваться, если их раздавить.

Поэтому пассажиры должны предупредить бортпроводников, если уронили телефон и не могут его достать, чтобы избежать подобных инцидентов.

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