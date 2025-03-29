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Потеряли паспорт за границей — инструкции от юриста

29 марта 2025 10:44
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Потеря паспорта за границей — что делать
Заграничный паспорт. Фото: УНИАН
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Потеря паспорта за пределами родины может нанести немало хлопот. Однако в законодательстве определен четкий механизм получения нового документа.

О том, как получить паспорт за пределами Украины, рассказала юрист адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко в комментарии РБК-Украина.

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Специалист посоветовала прежде всего обратиться в полицию с заявлением о потере или похищении документа. В отделении вам выдадут копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта. С этими документами вам необходимо будет обратиться в консульство или посольство Украины.

В консульстве вам предоставят временный проездной документ (справку для возвращения домой) или помогут оформить новый паспорт.

Для посольства стоит подготовить:

  • протокол о потере паспорта от полиции;
  • две фотографии паспортного формата;
  • копии документов или другие материалы, которые могут подтвердить вашу личность.

Нелишним будет напомнить, что некоторые туристические страховки покрывают расходы на оформление документов, поэтому обязательно проконсультируйтесь с оператором.

Втратили паспорт закордоном — інструкції від юристки - фото 1
Заграничный паспорт. Фото: ГМС

По возвращении домой будет необходимо обратиться в Государственную миграционную службу (ГМС). Изготовление нового паспорта занимает от 7 до 20 дней.

Напомним, мы рассказывали, почему нельзя самостоятельно поднимать телефон в самолете. Также мы писали, почему лоукостер Ryanair оставляет за собой право вас пересадить с забронированными местами.

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