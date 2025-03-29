Потеря паспорта за границей — что делать

Потеряли паспорт за границей — инструкции от юриста
Потеря паспорта за пределами родины может нанести немало хлопот. Однако в законодательстве определен четкий механизм получения нового документа.
О том, как получить паспорт за пределами Украины, рассказала юрист адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко в комментарии РБК-Украина.
Как восстановить загранпаспорт за пределами Украины
Специалист посоветовала прежде всего обратиться в полицию с заявлением о потере или похищении документа. В отделении вам выдадут копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта. С этими документами вам необходимо будет обратиться в консульство или посольство Украины.
В консульстве вам предоставят временный проездной документ (справку для возвращения домой) или помогут оформить новый паспорт.
Для посольства стоит подготовить:
- протокол о потере паспорта от полиции;
- две фотографии паспортного формата;
- копии документов или другие материалы, которые могут подтвердить вашу личность.
Нелишним будет напомнить, что некоторые туристические страховки покрывают расходы на оформление документов, поэтому обязательно проконсультируйтесь с оператором.
По возвращении домой будет необходимо обратиться в Государственную миграционную службу (ГМС). Изготовление нового паспорта занимает от 7 до 20 дней.
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