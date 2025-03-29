Потеря паспорта за границей — что делать

Заграничный паспорт. Фото: УНИАН

Потеря паспорта за пределами родины может нанести немало хлопот. Однако в законодательстве определен четкий механизм получения нового документа.

О том, как получить паспорт за пределами Украины, рассказала юрист адвокатского объединения "Дикси Лекс" Ирина Степаненко в комментарии РБК-Украина.

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Специалист посоветовала прежде всего обратиться в полицию с заявлением о потере или похищении документа. В отделении вам выдадут копию протокола или справку о временном отсутствии загранпаспорта. С этими документами вам необходимо будет обратиться в консульство или посольство Украины.

В консульстве вам предоставят временный проездной документ (справку для возвращения домой) или помогут оформить новый паспорт.

Для посольства стоит подготовить:

протокол о потере паспорта от полиции;

две фотографии паспортного формата;

копии документов или другие материалы, которые могут подтвердить вашу личность.

Нелишним будет напомнить, что некоторые туристические страховки покрывают расходы на оформление документов, поэтому обязательно проконсультируйтесь с оператором.

Заграничный паспорт. Фото: ГМС

По возвращении домой будет необходимо обратиться в Государственную миграционную службу (ГМС). Изготовление нового паспорта занимает от 7 до 20 дней.

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