Столиця вина в Італії — яке місто варто відвідати туристам

Італійське місто Тренто. Фото: blog.italotreno.com

У самому серці північного італійського регіону Трентіно-Альто-Адідже розташоване мальовниче містечко Тренто. Його атмосфера поєднує середньовічний шарм із красивими альпійськими пейзажами.

Про це пише Express.

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Це невеличке містечко серед Альп відоме своїми величними замками, архітектурою епохи Відродження та вином світового класу. Воно ідеально підходить для тих, хто цінує італійську історію та кухню.

Тут туристи можуть подивитися приголомшливий замок Буонконсіліо, колишню резиденцію князів-єпископів, прикрашену вигадливими фресками із панорамним видом на долину.

На центральній площі розташований дивовижний фонтан Нептуна, який є символом мистецької та культурної спадщини міста.

Виноградники міста Тренто. Фото: Cantina Sociale di Trento

Тренто відомий своїм смачним вином. Регіон славиться виробництвом Трентодок — вишуканого ігристого вина, виготовленого за традиційною шампанською технологією.

Тут туристи можуть відвідати місцеві виноробні та продегустувати найкращі італійські ігристі вина та дізнатися більше по виготовлення цього алкогольного напою.

У цьому містечку також розташовано багато закладів зі смачною місцевою кухнею.

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