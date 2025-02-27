Столица вина в Италии — какой город стоит посетить туристам

Итальянский город Тренто. Фото: blog.italotreno.com

В самом сердце северного итальянского региона Трентино-Альто-Адидже расположен живописный городок Тренто. Его атмосфера сочетает средневековый шарм с красивыми альпийскими пейзажами.

Об этом пишет Express.

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Этот небольшой городок среди Альп известен своими величественными замками, архитектурой эпохи Возрождения и вином мирового класса. Он идеально подходит для тех, кто ценит итальянскую историю и кухню.

Здесь туристы могут посмотреть потрясающий замок Буонконсилио, бывшую резиденцию князей-епископов, украшенную причудливыми фресками с панорамным видом на долину.

На центральной площади находится впечатляющий фонтан Нептуна, который является символом художественного и культурного наследия города.

Виноградники города Тренто, фото: Cantina Sociale di Trento

Тренто известен своим вкусным вином. Регион славится производством Трентодок — изысканного игристого вина, изготовленного по традиционной шампанской технологии.

Здесь туристы могут посетить местные винодельни и продегустировать лучшие итальянские игристые вина и узнать больше об изготовлении этого алкогольного напитка.

В этом городке также расположено много заведений с вкусной местной кухней.

Напомним, мы рассказывали, куда стоит поехать под Киевом на 8 марта. Также мы писали, в каких странах сейчас можно увидеть северное сияние.