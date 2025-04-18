Топ-4 музеї в Києві, які варто відвідати із дітьми

Дівчинка з мамою у музеї. Фото: Freepik

Навесні багато родин відвідують серце України — Київ. В столиці багато цікавих локацій, які зацікавлять дитину з будь-якими інтересами.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які музеї варто показати вашим дітям.

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Експериментаніум: музей науки і техніки

Ідеальне місце для допитливих малюків. В музеї представлено більше 300 експонатів, що демонструють закони фізики. В Експериментаніум часто проводять різні заходи, а після екскурсій можна пообідати в кафе поруч.

Музей знаходиться за адресою вул. Борщагівська 154 (станція швидкісного трамвая "Індустріальна"). Ціна квитків стартує від 320 гривень, вхід для малюків до 3-років безкоштовний.

Музей просто неба у Пирогово

Він розташований за адресою вул. Академіка Тронька, 1 та працює щоденно з 10 ранку і до 6 вечора. Відвідувачі поринають в атмосферу українського давнього побуту, архітектури та культури кожного окремого регіону країни — від Полісся до Наддніпрянщини. Квиток для дорослого вартує 150 гривень, для дітей — 75 гривень.

Національний науково-природничий музей Національної академії наук України

Він знаходиться за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 15 (5 хвилин від м. Театральна). Це неймовірна локація, де діти поринуть в історію стародавніх віків. Він має 24 величезні зали, які зберігають понад 30 тисяч експонатів. Квиток для дорослих вартує 160 гривень, а для дітей — 80 гривень.

Київський музей порцеляни

Він розташований за адресою: Вознесенський узвіз, 28, що 10 хвилин прогулянки від м. Контрактова площа. Музей працює із п'ятниці до неділі з 10 ранку до 19 години.

Це місце заснував журналіст Олександр Швець, який збирав унікальну колекцію порцелянових виробів із різних куточків світу більше 30 років. Саме тут зберігається той самий півник з Бородянки, який символізує незламний дух нашого народу.

Нагадаємо, редакція Новини.LIVE розповідала про унікальні місця України, які кожен має побачити на власні очі. Також ми писали, в яких містах України цвістимуть сакури.