Топ-4 музея в Киеве, которые стоит посетить с детьми

Девочка с мамой в музее. Фото: Freepik

Весной многие семьи посещают сердце Украины — Киев. В столице много интересных локаций, которые заинтересуют ребенка с любыми интересами.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие музеи стоит показать вашим детям.

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Экспериментаниум: музей науки и техники

Идеальное место для любознательных малышей. В музее представлено более 300 экспонатов, демонстрирующих законы физики. В Экспериментаниуме часто проводят различные мероприятия, а после экскурсий можно пообедать в кафе рядом.

Музей находится по адресу ул. Борщаговская 154 (станция скоростного трамвая "Индустриальная"). Цена билетов стартует от 320 гривен, вход для малышей до 3-лет бесплатный.

Музей под открытым небом в Пирогово

Он расположен по адресу ул. Академика Тронько, 1 и работает ежедневно с 10 утра и до 6 вечера. Посетители погружаются в атмосферу украинского древнего быта, архитектуры и культуры каждого отдельного региона страны - от Полесья до Приднепровья. Билет для взрослого стоит 150 гривен, для детей - 75 гривен.

Национальный научно-природоведческий музей Национальной академии наук Украины

Он находится по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 15 (5 минут от м. Театральная). Это невероятная локация, где дети окунутся в историю древних веков. Он имеет 24 огромных зала, которые хранят более 30 тысяч экспонатов. Билет для взрослых стоит 160 гривен, а для детей - 80 гривен.

Киевский музей фарфора

Он расположен по адресу: Вознесенский спуск, 28, что в 10 минутах прогулки от м. Контрактовая площадь. Музей работает с пятницы по воскресенье с 10 утра до 19 часов.

Это место основал журналист Александр Швец, который собирал уникальную коллекцию фарфоровых изделий из разных уголков мира более 30 лет. Именно здесь хранится тот самый петушок из Бородянки, который символизирует несокрушимый дух нашего народа.

Напомним, редакция Новини.LIVE рассказывала об уникальных местах Украины, которые каждый должен увидеть собственными глазами. Также мы писали, в каких городах Украины будут цвести сакуры.