Що варто відвідати в Дрогобичі — поради туристам

Вихідні в Дрогобичі — що варто подивитись у місті
Неподалік Львова є унікальне старовинне місто Дрогобич. Воно закохує в себе неймовірною архітектурою та атмосферою.
Про красиві локації міста, які має побачити кожен, пише "24 канал".
Подорож до Дрогобича
Починати прогулянку містом варто з центральної площі міста. З 40-метрової вежі Ратуші відкривається неймовірний краєвид. Вхід на неї вартує символічну суму — 40 гривень. Під Ратушею розміщений музей ваг, який налічує понад 500 експонатів.
З чашечкою смачної кави варто прогулятися вулицею Тараса Шевченка, на якій збереглися вілли заможних магнатів.
Однією з візитівок міста є стародавня Церква святого Юра. Вона була збудована у XV столітті без використання жодного цвяха й внесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона вкрита старовинними розписами та вражає іконами. Служба тут проводиться лише тричі на рік.
Також туристам обов'язково варто відвідати Дрогобицьку солеварню. Проте про екскурсії варто домовлятися заздалегідь. Солеварня розташована неподалік від Церкви святого Юра і є однією із найдавніших у світі. Вам точно варто скуштувати каву із сіллю.
Однією з давніх пам'яток архітектури Дрогобича також є Хоральна синагога. Вона була побудована у XIX столітті. У часи Другої світової війни синагога була конюшнею, а потім звичайним складом. Лише в 1990-х її вдалося відновити коштом меценатів. В стінах синагоги проводять різноманітні митецькі заходи.
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