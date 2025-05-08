Що варто відвідати в Дрогобичі — поради туристам

Вид з Ратуші Дрогобича. Фото: з відкритих джерел

Неподалік Львова є унікальне старовинне місто Дрогобич. Воно закохує в себе неймовірною архітектурою та атмосферою.

Про красиві локації міста, які має побачити кожен, пише "24 канал".

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Починати прогулянку містом варто з центральної площі міста. З 40-метрової вежі Ратуші відкривається неймовірний краєвид. Вхід на неї вартує символічну суму — 40 гривень. Під Ратушею розміщений музей ваг, який налічує понад 500 експонатів.

З чашечкою смачної кави варто прогулятися вулицею Тараса Шевченка, на якій збереглися вілли заможних магнатів.

Однією з візитівок міста є стародавня Церква святого Юра. Вона була збудована у XV столітті без використання жодного цвяха й внесена до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Вона вкрита старовинними розписами та вражає іконами. Служба тут проводиться лише тричі на рік.

Церква святого Юра. Фото: з відкритих джерел

Також туристам обов'язково варто відвідати Дрогобицьку солеварню. Проте про екскурсії варто домовлятися заздалегідь. Солеварня розташована неподалік від Церкви святого Юра і є однією із найдавніших у світі. Вам точно варто скуштувати каву із сіллю.

Однією з давніх пам'яток архітектури Дрогобича також є Хоральна синагога. Вона була побудована у XIX столітті. У часи Другої світової війни синагога була конюшнею, а потім звичайним складом. Лише в 1990-х її вдалося відновити коштом меценатів. В стінах синагоги проводять різноманітні митецькі заходи.

Хоральна синагога. Фото: З відкритих джерел

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