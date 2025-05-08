Что стоит посетить в Дрогобыче — советы туристам

Вид из Ратуши Дрогобыча. Фото: из открытых источников

Недалеко от Львова есть уникальный старинный город Дрогобыч. Он влюбляет в себя невероятной архитектурой и атмосферой.

О красивых локациях города, которые должен увидеть каждый, пишет "24 канал".

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Начинать прогулку по городу стоит с центральной площади города. С 40-метровой башни Ратуши открывается невероятный вид. Вход на нее стоит символическую сумму — 40 гривен. Под Ратушей размещен музей весов, который насчитывает более 500 экспонатов.

С чашечкой вкусного кофе стоит прогуляться по улице Тараса Шевченко, на которой сохранились виллы состоятельных магнатов.

Одной из визитных карточек города является древняя Церковь святого Юра. Ее построили в XV веке, не используя ни одного гвоздя, и внесли во всемирное наследие ЮНЕСКО. Она покрыта старинными росписями и поражает иконами. Служба здесь проводится только трижды в год.

Церковь святого Юра. Фото: Из открытых источников

Также туристам обязательно стоит посетить Дрогобычскую солеварню. Однако об экскурсии стоит договариваться заранее. Солеварня находится неподалеку от Церкви святого Юра и является одной из древнейших в мире. Вам точно стоит попробовать кофе с солью.

Одной из древних памятников архитектуры Дрогобыча также является Хоральная синагога. Она была построена в XIX веке. Во времена Второй мировой войны синагога была конюшней, а затем обычным складом. Лишь в 1990-х ее удалось восстановить на средства меценатов. В стенах синагоги проводят различные художественные мероприятия.

Хоральная синагога. Фото: Из открытых источников

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