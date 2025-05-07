ТОП-5 замків в Україні, які варто побачити кожному

Замок Паланок в Мукачеві. Фото: з відкритих джерел

Замки — унікальні архітектурні шедеври, сповнені загадок та таємниць. Вони переносять нас у часи середньовіччя, відкриваючи двері у світ лицарів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які цікаві замки та фортеці варто відвідати в Україні.

Реклама

Читайте також:

Замок графів Шенборнів на Закарпатті

Він розташований в мальовничому урочищі Берегвар. Був побудований у XIX столітті у неоромантичному стилі. Нині в його стінах розташований санаторій "Карпати". На його території висаджені рідкісні хвойні дерева, які доповнює невелике красиве озеро. Замок прикрашений старовинними барельєфами, флюгерами та вітражами на тему родової геральдики графів Шенборнів.

Замок графів Шенборнів. Фото: з відкритих джерел

Хотинська фортеця в Чернівецькій області

Вона була збудована на межі XIII–XVIII століть і розташована на березі Дністра в місті Хотин. Її могутні стіни пережили багато видатних подій і битв. З її вершини відкривається неймовірний краєвид на Дністровський каньйон.

Хотинська фортеця. Фото: З відкритих джерел

Замок Сент-Міклош

Замок розташований у смт Чинадійово поблизу міста Мукачево на Закарпатті. Він був збудований приблизно у XIV—XIX століттях. Цей замок також належав графам Шенборнам. Із цим замком пов'язана моторошна легенда про те, що в його стінах була замурована людина. Нібито в давні часи наші предки вважали, що такий спосіб допоможе замку простояти якнайдовше.

Замок Сент-Міклош. Фото: З відкритих джерел

Луцький замок на Волині

Він є одним із найвеличніших та найдавніших пам'яток. Замок був збудований у XIV столітті за наказом короля Русі Любарта. Його стіни були свідками багатьох боїв, проте він добре зберігся до наших часів. На екскурсію краще виділяти весь день, адже вам точно буде цікаво поринути в історію цієї архітектурної пам'ятки.

Вежа Луцького замку. Фото: З відкритих джерел

Замок Паланок в Мукачеві

Його точний вік невідомий, проте споруда згадується в літописах XI століття. Замок був побудований на горі вулканічного походження. Його територія вражає. Історики розповідають, що в замку існував так званий "коридор смерті", який захищав замок від ворожих військ. Коли ворог заходив — його стінки зачинялись і їм на голову починав литися окріп та гаряча смола.

З бастіонів замку відкривається неймовірний краєвид на Мукачево та околиці міста.

Замок Паланок. Фото: з відкритих джерел

Нагадаємо, ми розповідали, як власники iPhone можуть облегшити собі життя в іншій країні. Також ми писали про найкращі курорти для пенсіонерів за кордоном.