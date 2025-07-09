Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Відпустка в Одесі — що подивитись тим, хто вперше у місті

Відпустка в Одесі — що подивитись тим, хто вперше у місті

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 21:18
Що подивитись в Одесі тим, хто вперше — путівник
Пам'ятник герцогу де Рішельє в Одесі. Фото: uamedtours.com.ua

Якщо ви вперше плануєте візит до перлини Чорноморського узбережжя, то не дивуйтеся, якщо одразу закохаєтеся в її атмосферу. В цьому неймовірному місті поєднуються старовинні дворики й бульвари зі знаменитими пляжами.

Про те, які локації варто відвідати тим, хто вперше в Одесі, розповідає портал visitukraine.today.

Реклама
Читайте також:

Маршрут по відомим місцям Одеси

Свою екскурсію містом можна розпочати з Дерибасівської вулиці, яка є візитівкою Одеси. На ній розташована багато унікальних архітектурних пам'яток, затишних кафе та крамниць. На перетині Дерибасівської та Преображенської розташований Міський сад з красивими фонтанами, скульптурами та клумбами.

Недалеко від Дерибасівської також розташована торговельна галерея "Пасаж", де можна зробити атмосферні фото на пам'ять. Після цього вирушайте ближче до моря —  до Потьомкінських сходів, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на морський порт та Одеський морський вокзал.

Якщо у вас буде час та можливість, відвідайте виставу в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Він є одним з найкращих театрів у Європі.

Завершіть вашу екскурсію місто візитом до найвідомішого ринку Одеси — "Привозу". Тут ви зможете придбати все необхідне — від смачної риби до меду. Також вам точно варто побувати на блошиному ринку Староконка. Тут ви знайдете унікальний антикваріат — від старовинних монет до книг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також ми писали про ботанічний заказник за 20 км від Луцька.

Одеса Чорне море подорож літо туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації