Що подивитись в Одесі тим, хто вперше — путівник

Пам'ятник герцогу де Рішельє в Одесі. Фото: uamedtours.com.ua

Якщо ви вперше плануєте візит до перлини Чорноморського узбережжя, то не дивуйтеся, якщо одразу закохаєтеся в її атмосферу. В цьому неймовірному місті поєднуються старовинні дворики й бульвари зі знаменитими пляжами.

Про те, які локації варто відвідати тим, хто вперше в Одесі, розповідає портал visitukraine.today.

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Свою екскурсію містом можна розпочати з Дерибасівської вулиці, яка є візитівкою Одеси. На ній розташована багато унікальних архітектурних пам'яток, затишних кафе та крамниць. На перетині Дерибасівської та Преображенської розташований Міський сад з красивими фонтанами, скульптурами та клумбами.

Недалеко від Дерибасівської також розташована торговельна галерея "Пасаж", де можна зробити атмосферні фото на пам'ять. Після цього вирушайте ближче до моря — до Потьомкінських сходів, з яких відкриваються неймовірні краєвиди на морський порт та Одеський морський вокзал.

Якщо у вас буде час та можливість, відвідайте виставу в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Він є одним з найкращих театрів у Європі.

Завершіть вашу екскурсію місто візитом до найвідомішого ринку Одеси — "Привозу". Тут ви зможете придбати все необхідне — від смачної риби до меду. Також вам точно варто побувати на блошиному ринку Староконка. Тут ви знайдете унікальний антикваріат — від старовинних монет до книг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також ми писали про ботанічний заказник за 20 км від Луцька.