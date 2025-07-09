Что посмотреть в Одессе тем, кто впервые - путеводитель

Отпуск в Одессе — что посмотреть тем, кто впервые в городе
Если вы впервые планируете визит в жемчужину Черноморского побережья, то не удивляйтесь, если сразу влюбитесь в ее атмосферу. В этом невероятном городе сочетаются старинные дворики и бульвары со знаменитыми пляжами.
О том, какие локации стоит посетить тем, кто впервые в Одессе, рассказывает портал visitukraine.today.
Маршрут по известным местам Одессы
Свою экскурсию по городу можно начать с Дерибасовской улицы, которая является визитной карточкой Одессы. На ней расположено много уникальных архитектурных памятников, уютных кафе и магазинов. На пересечении Дерибасовской и Преображенской расположен Городской сад с красивыми фонтанами, скульптурами и клумбами.
Недалеко от Дерибасовской также расположена торговая галерея "Пассаж", где можно сделать атмосферные фото на память. После этого отправляйтесь ближе к морю — к Потемкинской лестнице, с которой открываются невероятные виды на морской порт и Одесский морской вокзал.
Если у вас будет время и возможность, посетите спектакль в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Он является одним из лучших театров в Европе.
Завершите вашу экскурсию по городу визитом на самый известный рынок Одессы — "Привоз". Здесь вы сможете приобрести все необходимое — от вкусной рыбы до меда. Также вам точно стоит побывать на блошином рынке Староконка. Здесь вы найдете уникальный антиквариат — от старинных монет до книг.
Напомним, ранее мы рассказывали о красивом озере в 18 км от Житомира. Также мы писали о ботаническом заказнике в 20 км от Луцка.
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