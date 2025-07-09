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Главная Туризм Отпуск в Одессе — что посмотреть тем, кто впервые в городе

Отпуск в Одессе — что посмотреть тем, кто впервые в городе

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 21:18
Что посмотреть в Одессе тем, кто впервые - путеводитель
Памятник герцогу де Ришелье в Одессе. Фото: uamedtours.com.ua

Если вы впервые планируете визит в жемчужину Черноморского побережья, то не удивляйтесь, если сразу влюбитесь в ее атмосферу. В этом невероятном городе сочетаются старинные дворики и бульвары со знаменитыми пляжами.

О том, какие локации стоит посетить тем, кто впервые в Одессе, рассказывает портал visitukraine.today.

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Свою экскурсию по городу можно начать с Дерибасовской улицы, которая является визитной карточкой Одессы. На ней расположено много уникальных архитектурных памятников, уютных кафе и магазинов. На пересечении Дерибасовской и Преображенской расположен Городской сад с красивыми фонтанами, скульптурами и клумбами.

Недалеко от Дерибасовской также расположена торговая галерея "Пассаж", где можно сделать атмосферные фото на память. После этого отправляйтесь ближе к морю — к Потемкинской лестнице, с которой открываются невероятные виды на морской порт и Одесский морской вокзал.

Если у вас будет время и возможность, посетите спектакль в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Он является одним из лучших театров в Европе.

Завершите вашу экскурсию по городу визитом на самый известный рынок Одессы — "Привоз". Здесь вы сможете приобрести все необходимое — от вкусной рыбы до меда. Также вам точно стоит побывать на блошином рынке Староконка. Здесь вы найдете уникальный антиквариат — от старинных монет до книг.

Напомним, ранее мы рассказывали о красивом озере в 18 км от Житомира. Также мы писали о ботаническом заказнике в 20 км от Луцка.

Одесса Черное море путешествие лето туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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