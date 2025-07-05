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Головна Туризм В Парижі вперше за 100 років дозволили плавати у Сені

В Парижі вперше за 100 років дозволили плавати у Сені

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 17:36
В Парижі вперше дозволили купатися в Сені — деталі
Відкриття Сени в Парижі. Фото: AFP

Сьогодні, 5 липня, вперше з 1923 року в Парижі було відкрито для купання річку Сена. Влада міста забезпечила ці локації роздягальнями та іншими зручностями.

Про це повідомляє BBC.

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Біля Сени створили три спеціально відведені зони для купання — одна біля Ейфелевої вежі, інша біля собору Паризької Богоматері і третя у східній частині Парижа. Вони обладнані роздягальнями, душовими кабінами та шезлонгами. Кожна зона вміщує до 300 осіб.

Вхід на пляж безкоштовний, проте плавати дозволяється особам старше 14 років. Рятувальники також слідкуватимуть за відпочивальниками.

Протягом 100 років купання в річці було заборонено через рівень забруднення води, який міг спричинити захворювання людей.

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Відкриття Сени в Парижі. Фото: THOMAS PADILLA / AP

Напередодні Олімпійських ігор минулого літа в очищення Сени було інвестовано понад 1,4 млрд євро (1,2 млрд фунтів стерлінгів; 1,6 млрд доларів). Проте незадовго до змагань тести показали, що вода залишилася брудною. Через це відкриття купання на річці було перенесено ще на один рік.

Нагадаємо, ми розповідали про унікальне місто в Європі з бірюзовими водоймами та неймовірною природою. Також ми писали, що можна перевозити через польський кордон.

Франція подорож літо Париж туризм
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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