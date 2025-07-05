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Главная Туризм В Париже впервые за 100 лет разрешили плавать в Сене

В Париже впервые за 100 лет разрешили плавать в Сене

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 17:36
В Париже впервые разрешили купаться в Сене - детали
Открытие Сены в Париже. Фото: AFP

Сегодня, 5 июля, впервые с 1923 года в Париже была открыта для купания река Сена. Власти города обеспечили эти локации раздевалками и другими удобствами.

Об этом сообщает BBC.

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Возле Сены создали три специально отведенные зоны для купания — одна возле Эйфелевой башни, другая возле собора Парижской Богоматери и третья в восточной части Парижа. Они оборудованы раздевалками, душевыми кабинами и шезлонгами. Каждая зона вмещает до 300 человек.

Вход на пляж бесплатный, однако плавать разрешается лицам старше 14 лет. Спасатели также будут следить за отдыхающими.

В течение 100 лет купание в реке было запрещено из-за уровня загрязнения воды, который мог вызвать заболевания людей.

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Открытие Сены в Париже. Фото: THOMAS PADILLA / AP

Накануне Олимпийских игр прошлым летом в очистку Сены было инвестировано более 1,4 млрд евро (1,2 млрд фунтов стерлингов; 1,6 млрд долларов). Однако незадолго до соревнований тесты показали, что вода осталась грязной. Из-за этого открытие купания на реке было перенесено еще на один год.

Напомним, мы рассказывали об уникальном городе в Европе с бирюзовыми водоемами и невероятной природой. Также мы писали, что можно перевозить через польскую границу.

Франция путешествие лето Париж туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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