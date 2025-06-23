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Головна Туризм Скарб природи — ботанічний заказник за 20 км від Луцька

Скарб природи — ботанічний заказник за 20 км від Луцька

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 17:29
Заказник за пів години їзди від Луцька — де відпочити влітку
Ботанічний заказник “Воротнів". Фото: Facebook/Leonid Mironovych
Ключові моменти Де відпочити поблизу Луцька

Усього за 20 кілометрів від Луцька ховається справжній куточок недоторканої природи — один із місцевих заказників. Тут можна відчути спокій, вдихнути на повні груди аромат лісу й насолодитися красою природи.

Редакція Новини.LIVE розповідає про красиве місце, де можна відпочити жителям та гостям Луцьку.

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Де відпочити поблизу Луцька

Ботанічний заказник "Воротнів" розташований  на пагорбах Рівненського плато у Луцькому районі Волинської області. Його територія сягає аж 600 га. Площа заказника засаджена грабово-дубовими деревами та рідкісними рослинами, занесеним до Червоної книги України. Це одна із небагатьох локацій в Україні де ви можете побачити рідкісні рослини — лілію лісову, любку зеленоквіткову, коручку чемерникоподібну та гніздівку звичайну.

Тваринний світ заказника також вражає. В ньому мешкає рідкісний червонокнижний чорний лелека.

Скарб природи — ботанічний заказник за 20 км від Луцька - фото 1
Стежки в заказнику "Воротнів". Фото: Вікіпедія

Це неймовірне місце обов'язково оцінять люди, які активно ведуть соцмережі й люблять постити фото. У "Воротнові" є багато мальовничих ставків та красивих алей-тунелів, обрамлених листям рослин.

Дорога до заказника займає всього пів години на авто. До села Воротнів з Луцька також курсують приміські автобуси.

Скарб природи — ботанічний заказник за 20 км від Луцька - фото 1
Маршрут до заказника "Воротнів". Фото: Google Maps

Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.

подорож літо Луцьк ліс туризм Волинь
Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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