Заказник за пів години їзди від Луцька — де відпочити влітку

Ботанічний заказник “Воротнів". Фото: Facebook/Leonid Mironovych

Усього за 20 кілометрів від Луцька ховається справжній куточок недоторканої природи — один із місцевих заказників. Тут можна відчути спокій, вдихнути на повні груди аромат лісу й насолодитися красою природи.

Редакція Новини.LIVE розповідає про красиве місце, де можна відпочити жителям та гостям Луцьку.

Реклама

Читайте також:

Де відпочити поблизу Луцька

Ботанічний заказник "Воротнів" розташований на пагорбах Рівненського плато у Луцькому районі Волинської області. Його територія сягає аж 600 га. Площа заказника засаджена грабово-дубовими деревами та рідкісними рослинами, занесеним до Червоної книги України. Це одна із небагатьох локацій в Україні де ви можете побачити рідкісні рослини — лілію лісову, любку зеленоквіткову, коручку чемерникоподібну та гніздівку звичайну.

Тваринний світ заказника також вражає. В ньому мешкає рідкісний червонокнижний чорний лелека.

Стежки в заказнику "Воротнів". Фото: Вікіпедія

Це неймовірне місце обов'язково оцінять люди, які активно ведуть соцмережі й люблять постити фото. У "Воротнові" є багато мальовничих ставків та красивих алей-тунелів, обрамлених листям рослин.

Дорога до заказника займає всього пів години на авто. До села Воротнів з Луцька також курсують приміські автобуси.

Маршрут до заказника "Воротнів". Фото: Google Maps

Нагадаємо, ми розповідали про красиве озеро за 18 км від Житомира. Також досвідчений мандрівник порадив красиві курорти для відпочинку.