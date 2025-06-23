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Главная Туризм Сокровище природы — ботанический заказник в 20 км от Луцка

Сокровище природы — ботанический заказник в 20 км от Луцка

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 17:29
Заказник в получасе езды от Луцка - где отдохнуть летом
Ботанический заказник "Воротнев". Фото: Facebook/Leonid Mironovych
Ключові моменти Где отдохнуть вблизи Луцка

Всего в 20 километрах от Луцка скрывается настоящий уголок нетронутой природы — один из местных заказников. Здесь можно почувствовать покой, вдохнуть полной грудью аромат леса и насладиться красотой природы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о красивом месте, где можно отдохнуть жителям и гостям Луцка.

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Где отдохнуть вблизи Луцка

Ботанический заказник "Воротнив" расположен на холмах Ровенского плато в Луцком районе Волынской области. Его территория достигает аж 600 га. Площадь заказника засажена грабово-дубовыми деревьями и редкими растениями, занесенным в Красную книгу Украины. Это одно из немногих локаций в Украине где вы можете увидеть редкие растения — лилию лесную, любку зеленоцветковую, коручку чемерниковидную и гнездовку обыкновенную.

Животный мир заказника также поражает. В нем живет редкий краснокнижный черный аист.

Скарб природи — ботанічний заказник за 20 км від Луцька - фото 1
Тропы в заказнике "Воротнив". Фото: Википедия

Это невероятное место обязательно оценят люди, которые активно ведут соцсети и любят постить фото. В "Воротнове" есть много живописных прудов и красивых аллей-тоннелей, обрамленных листьями растений.

Дорога до заказника занимает всего полчаса на авто. В село Воротнов из Луцка также курсируют пригородные автобусы.

Скарб природи — ботанічний заказник за 20 км від Луцька - фото 1
Маршрут к заказнику "Воротнев". Фото: Google Maps

Напомним, мы рассказывали о красивом озере в 18 км от Житомира. Также опытный путешественник посоветовал красивые курорты для отдыха.

путешествие лето Луцк лес туризм Волынь
Юлия Брей - Редактор
Автор:
Юлия Брей
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