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Головна Туризм У Держтуризмі сказали, як змінився напрямок подорожей в Україні

У Держтуризмі сказали, як змінився напрямок подорожей в Україні

Ua en ru
Дата публікації: 21 червня 2025 20:05
Український туризм із розважального стає гуманітарним та культурним, — голова Держтуризму
Туристи у Карпатах. Ілюстративне фото: author-tour.com.ua
Ключові моменти Як змінюється туризм в Україні

В умовах війни туризм в Україні набуває нових сенсів — із розважального він трансформується у гуманітарний та культурно-пізнавальний. Подорожі українців усе частіше стають способом налагодити зв’язки між регіонами.

Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму України Наталя Табака у коментарі для журналістки Новини.LIVE Анни Сірик.

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Як змінюється туризм в Україні

За словами Табак, сьогодні мандрівки українців усе частіше стають способом налагодити зв’язки між регіонами, зануритися в історію та архітектуру країни, а не лише можливістю перепочити.

Новий підхід вже знаходить відгук і серед іноземців. Так, норвезькі волонтери з організації Hope For Ukraine, які раніше доставляли гуманітарну допомогу до Сумської, Закарпатської та Львівської областей, цього літа планують повернутися вже як мандрівники.

"Вони приїжджали сюди з метою доставити гуманітарну допомогу, а тепер планують приїхати маршрутом туристичним — відвідати тих людей, яким вони допомагали. Це зустрічі із захисниками нашими там, де це можливо. Вже і подивитися на Україну, і подивитися, як їхня допомога допомогла українцям", — зазначила Табака.

Раніше ми розповідали, що Україна запускає новий туристичний проєкт — "Маршрути памʼяті", який фокусується на місцях, що постраждали від  агресії РФ.

Також ми писали, що більшість українців цього літа віддають перевагу внутрішньому туризму.

українці подорож Україна культура туризм
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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