Україна створює новий туристичний напрямок — маршрути памʼяті, — голова Держтуризму

Відновлений міст на Київщині. Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Україна запускає новий туристичний проєкт — "Маршрути памʼяті", який фокусується на місцях, що постраждали від російської агресії. У Київській області вже створені та працюють такі об'єкти.

Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму Наталя Табака в коментарі для Новини.LIVE.

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Маршрути пам'яті

За словами Табаки, в межах президентського проєкту створюється також цифрова мапа історичних подій війни. До неї вже внесено не тільки об'єкти у Київській області, а й села Ягідне та Лукашівка на Чернігівщині. Мета проєкту — зберегти пам’ять про визволені населені пункти, героїзм українців і важливі волонтерські точки. Кожна область сама визначає і подає свої об’єкти, які хоче включити до Національного маршруту пам'яті.

"Велика задача стоїть — навчити екскурсоводів комунікувати про події російсько-української війни й це є як екскурсійна історія також, і це є інформаційна безпека наша", — сказала голова Держтуризму.

Очільниця агентства додала, що у Київській області вже створені та працюють такі "Маршрути пам'яті".

Раніше у Держтуризмі розкрили, де планують відпочивати українці влітку.

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