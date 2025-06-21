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Главная Туризм Маршруты памяти — Украина создает новое туристическое направление

Маршруты памяти — Украина создает новое туристическое направление

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Дата публикации 21 июня 2025 00:18
Украина создает новое туристическое направление - маршруты памяти, - глава Гостуризма
Восстановленный мост на Киевщине. Фото: Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины
Ключові моменти Маршруты памяти

Украина запускает новый туристический проект — "Маршруты памяти", который фокусируется на местах, пострадавших от российской агрессии. В Киевской области уже созданы и работают такие объекты.

Об этом рассказала глава Государственного агентства развития туризма Наталья Табака в комментарии для Новини.LIVE.

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Маршруты памяти

По словам Табаки, в рамках президентского проекта создается также цифровая карта исторических событий войны. В нее уже внесены не только объекты в Киевской области, но и села Ягодное и Лукашевка на Черниговщине. Цель проекта — сохранить память об освобожденных населенных пунктах, героизме украинцев и важных волонтерских точках. Каждая область сама определяет и подает свои объекты, которые хочет включить в Национальный маршрут памяти.

"Большая задача стоит — научить экскурсоводов коммуницировать о событиях российско-украинской войны, и это как экскурсионная история также, и это информационная безопасность наша", — сказала глава Гостуризма.

Руководитель агентства добавила, что в Киевской области уже созданы и работают такие "Маршруты памяти".

Ранее в Гостуризме раскрыли, где планируют отдыхать украинцы летом.

Также мы писали, куда украинцы чаще всего ездят отдыхать.

туристы отпуск туризм война в Украине память
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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