Украинский туризм из развлекательного становится гуманитарным и культурным, — глава Гостуризма

В Гостуризме сказали, как изменилось направление путешествий
В условиях войны туризм в Украине приобретает новые смыслы — из развлекательного он трансформируется в гуманитарный и культурно-познавательный. Путешествия украинцев все чаще становятся способом наладить связи между регионами.
Об этом рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака в комментарии для журналистки Новини.LIVE Анны Сирык.
Как меняется туризм в Украине
По словам Табак, сегодня путешествия украинцев все чаще становятся способом наладить связи между регионами, окунуться в историю и архитектуру страны, а не только возможностью отдохнуть.
Новый подход уже находит отклик и среди иностранцев. Так, норвежские волонтеры из организации Hope For Ukraine, которые ранее доставляли гуманитарную помощь в Сумскую, Закарпатскую и Львовскую области, этим летом планируют вернуться уже как путешественники.
"Они приезжали сюда с целью доставить гуманитарную помощь, а теперь планируют приехать по маршруту туристическому — посетить тех людей, которым они помогали. Это встречи с защитниками нашими там, где это возможно. Уже и посмотреть на Украину, и посмотреть, как их помощь помогла украинцам", — отметила Табака.
Ранее мы рассказывали, что Украина запускает новый туристический проект — "Маршруты памяти", который фокусируется на местах, пострадавших от агрессии РФ.
Также мы писали, что большинство украинцев этим летом отдают предпочтение внутреннему туризму.
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