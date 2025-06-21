Украинский туризм из развлекательного становится гуманитарным и культурным, — глава Гостуризма

Туристы в Карпатах. Иллюстративное фото: author-tour.com.ua

В условиях войны туризм в Украине приобретает новые смыслы — из развлекательного он трансформируется в гуманитарный и культурно-познавательный. Путешествия украинцев все чаще становятся способом наладить связи между регионами.

Об этом рассказала председатель Государственного агентства развития туризма Украины Наталья Табака в комментарии для журналистки Новини.LIVE Анны Сирык.

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По словам Табак, сегодня путешествия украинцев все чаще становятся способом наладить связи между регионами, окунуться в историю и архитектуру страны, а не только возможностью отдохнуть.

Новый подход уже находит отклик и среди иностранцев. Так, норвежские волонтеры из организации Hope For Ukraine, которые ранее доставляли гуманитарную помощь в Сумскую, Закарпатскую и Львовскую области, этим летом планируют вернуться уже как путешественники.

"Они приезжали сюда с целью доставить гуманитарную помощь, а теперь планируют приехать по маршруту туристическому — посетить тех людей, которым они помогали. Это встречи с защитниками нашими там, где это возможно. Уже и посмотреть на Украину, и посмотреть, как их помощь помогла украинцам", — отметила Табака.

Ранее мы рассказывали, что Украина запускает новый туристический проект — "Маршруты памяти", который фокусируется на местах, пострадавших от агрессии РФ.

Также мы писали, что большинство украинцев этим летом отдают предпочтение внутреннему туризму.