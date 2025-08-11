Відео
Головна Туризм Відпустка на Корфу — скільки коштує відпочинок у 2025 році

Відпустка на Корфу — скільки коштує відпочинок у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 12:19
Скільки коштує відпочинок у Греції 2025 року
Краєвиди острова Корфу. Фото: tripadvisor.com

Греція — доволі популярний курорт із неймовірними пляжами та смачною кухнею. Тут кожен зможе знайти розваги на свій смак та гаманець.

Досвідчена мандрівниця Марія Шваб розповіла в Instagram, у скільки їй обійшлася поїздка на грецький острів Корфу у 2025 році.

Читайте також:

Відпочинок у Греції 2025

Туристка розповіла, що переліт з Будапешту до Корфу в розпал сезону обійшовся їй у 100 євро. За готель на 4 ночі вона віддала 250 євро. До цієї вартості входив сніданок, паркінг та відпочинок біля великого басейну.

На оренду авто та бензин вона витратила приблизно 70 євро, а на їжу в закладах — близько 150 євро. Прогулянка на катері обійшлася жінці в 35 євро, а катамарани, сувеніри та інші дрібнички — у 50 євро. Загалом на відпочинок на 4 дні вона витратила 650 євро.

Проте, за її словами, можна було б додатково зекономити, якщо заздалегідь придбати авіаквитки та забронювати житло без сніданків та басейну.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати перед польотом з Ryanair. Також ми писали про замок Сплячої красуні з Діснея у Німеччині.

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
