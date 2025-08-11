Скільки коштує відпочинок у Греції 2025 року

Краєвиди острова Корфу. Фото: tripadvisor.com

Греція — доволі популярний курорт із неймовірними пляжами та смачною кухнею. Тут кожен зможе знайти розваги на свій смак та гаманець.

Досвідчена мандрівниця Марія Шваб розповіла в Instagram, у скільки їй обійшлася поїздка на грецький острів Корфу у 2025 році.

Туристка розповіла, що переліт з Будапешту до Корфу в розпал сезону обійшовся їй у 100 євро. За готель на 4 ночі вона віддала 250 євро. До цієї вартості входив сніданок, паркінг та відпочинок біля великого басейну.

На оренду авто та бензин вона витратила приблизно 70 євро, а на їжу в закладах — близько 150 євро. Прогулянка на катері обійшлася жінці в 35 євро, а катамарани, сувеніри та інші дрібнички — у 50 євро. Загалом на відпочинок на 4 дні вона витратила 650 євро.

Проте, за її словами, можна було б додатково зекономити, якщо заздалегідь придбати авіаквитки та забронювати житло без сніданків та басейну.

