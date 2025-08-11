Сколько стоит отдых в Греции 2025 года

Пейзажи острова Корфу. Фото: tripadvisor.com

Греция — довольно популярный курорт с невероятными пляжами и вкусной кухней. Здесь каждый сможет найти развлечения на свой вкус и кошелек.

Опытная путешественница Мария Шваб рассказала в Instagram, во сколько ей обошлась поездка на греческий остров Корфу в 2025 году.

Реклама

Читайте также:

Отдых в Греции 2025 года

Туристка рассказала, что перелет из Будапешта до Корфу в разгар сезона обошелся ей в 100 евро. За отель на 4 ночи она отдала 250 евро. В эту стоимость входил завтрак, парковка и отдых у большого бассейна.

На аренду авто и бензин она потратила примерно 70 евро, а на еду в заведениях — около 150 евро. Прогулка на катере обошлась женщине в 35 евро, а катамараны, сувениры и другие безделушки — в 50 евро. Всего на отдых на четыре дня она потратила 650 евро.

Однако, по ее словам, можно было бы дополнительно сэкономить, если заранее приобрести авиабилеты и забронировать жилье без завтраков и бассейна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать перед полетом с Ryanair. Также мы писали о замке Спящей красавицы из Диснея в Германии.