Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Туризм Отпуск на Корфу — сколько стоит отдых в 2025 году

Отпуск на Корфу — сколько стоит отдых в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 12:19
Сколько стоит отдых в Греции 2025 года
Пейзажи острова Корфу. Фото: tripadvisor.com

Греция — довольно популярный курорт с невероятными пляжами и вкусной кухней. Здесь каждый сможет найти развлечения на свой вкус и кошелек.

Опытная путешественница Мария Шваб рассказала в Instagram, во сколько ей обошлась поездка на греческий остров Корфу в 2025 году.

Реклама
Читайте также:

Отдых в Греции 2025 года

Туристка рассказала, что перелет из Будапешта до Корфу в разгар сезона обошелся ей в 100 евро. За отель на 4 ночи она отдала 250 евро. В эту стоимость входил завтрак, парковка и отдых у большого бассейна.

На аренду авто и бензин она потратила примерно 70 евро, а на еду в заведениях — около 150 евро. Прогулка на катере обошлась женщине в 35 евро, а катамараны, сувениры и другие безделушки — в 50 евро. Всего на отдых на четыре дня она потратила 650 евро.

Однако, по ее словам, можно было бы дополнительно сэкономить, если заранее приобрести авиабилеты и забронировать жилье без завтраков и бассейна.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать перед полетом с Ryanair. Также мы писали о замке Спящей красавицы из Диснея в Германии.

путешествие лето Греция отпуск деньги туризм
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации