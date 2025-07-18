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Головна Туризм Неймовірний замок в Європі, яким надихнулись творці Діснея

Неймовірний замок в Європі, яким надихнулись творці Діснея

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 14:56
Найвідоміший замок в Німеччині — де варто побувати кожному
Замок Нойшванштайн. Фото: tripadvisor.com

На одній з унікальних вершин Німеччини розташований розлогий замок Нойшванштайн. Саме він надихнув авторів Діснея на створення знаменитого палацу Сплячої красуні.

Про це пише The Sun.

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Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн — це палац XIX століття біля підніжжя Альп на півдні Німеччини, розташований недалеко від австрійського кордону. Він вміщує 200 кімнат, проте лише 14 з них доступні для туристів. Довжина найвищої вежі сягає 65 метрів, але палац здається набагато вищим, адже розташований на вершині пагорба.

Замок був побудований у 1869 році на замовлення короля Людвіга II, який мав прізвисько "Божевільний король Людвіг" і був відомий своєю любов'ю до екстравагантних палаців. Проте він так і не побачив остаточного варіанту Нойшванштайна, адже він помер у 1886 році, а будівництво завершилося лише у 1892 році.

Згодом красою замку надихнувся Волт Дісней, який разом з його братом Роєм заснував Walt Disney Productions, що стала однією з найвідоміших кінокомпаній у світі. Він побачив його під час подорожі до Європи разом зі своєю дружиною та використав його елементи для створення замку Сплячої красуні, який є найбільш впізнаваною будівлею та логотипом Діснея. У липні цього року його офіційно внесли до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Неймовірний замок в Європі, яким надихнулись творці Діснея - фото 1
Замок Нойшванштайн у нічний час. Фото: tripadvisor.com

Квитки до замку можна забронювати онлайн. За вхід за дорослого доведеться віддати 23,50 євро, а для дітей до 17 років — лише 2,50 євро.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що варто знати перед польотом з Ryanair. Також іноземець показав один із супермаркетів для туристів в КНДР. 

Німеччина подорож Disney туризм замок
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
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