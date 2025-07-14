Як виглядають супермаркети в КНДР — відео

КНДР. Фото: Вікіпедія

Північна Корея є найізольованішою країною світу. Її жителям заборонений виїзд, а щоб потрапити іноземцям, треба пройти "10 кругів пекла".

Користувач therealestclipper в TikTok показав, як виглядають корейські супермаркети.

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Турист показав один із супермаркетів саме для туристів. Магазин вражає своїм різноманіттям продуктів. Чоловік показав полиці зі снеками, вермішеллю швидкого приготування, хлібом та молоком.

Ціни на ці продукти складають близько 1 долара (приблизно 42 гривні). Супермаркет також вражає широким вибором алкоголю. Проте цінник трохи вищий, ніж в Америці. Зокрема, за віскі Chivas Regal доведеться віддати 42 долари (приблизно 1800 гривень). В Україні його орієнтовна ціна 1200 гривень за об'єм 0,7 л.

Проте такий розкішний вибір лише в маркетах для туристів, корейці купують продукти у набагато скромніших супермаркетах.

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