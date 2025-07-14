Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Туризм Турист таємно показав один з супермаркетів у КНДР — відео

Турист таємно показав один з супермаркетів у КНДР — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 17:02
Як виглядають супермаркети в КНДР — відео
КНДР. Фото: Вікіпедія

Північна Корея є найізольованішою країною світу. Її жителям заборонений виїзд, а щоб потрапити іноземцям, треба пройти "10 кругів пекла".

Користувач therealestclipper в TikTok показав, як виглядають корейські супермаркети.

Реклама
Читайте також:

Продуктові магазини в КНДР

Турист показав один із супермаркетів саме для туристів. Магазин вражає своїм різноманіттям продуктів. Чоловік показав полиці зі снеками, вермішеллю швидкого приготування, хлібом та молоком.

Ціни на ці продукти складають близько 1 долара (приблизно 42 гривні). Супермаркет також вражає широким вибором алкоголю. Проте цінник трохи вищий, ніж в Америці. Зокрема, за віскі Chivas Regal доведеться віддати 42 долари (приблизно 1800 гривень). В Україні його орієнтовна ціна 1200 гривень за об'єм 0,7 л.

Проте такий розкішний вибір лише в маркетах для туристів, корейці купують продукти у набагато скромніших супермаркетах.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як компактно та без зусиль спакувати речі в подорож. Також ми писали, за що штрафує Ryanair.

продукти подорож туризм супермаркет Північна Корея
Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації