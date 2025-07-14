Как выглядят супермаркеты в КНДР - видео

КНДР. Фото: Википедия

Северная Корея является самой изолированной страной мира. Ее жителям запрещен выезд, а чтобы попасть иностранцам, надо пройти "10 кругов ада".

Пользователь therealestclipper в TikTok показал, как выглядят корейские супермаркеты.

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Турист показал один из супермаркетов именно для туристов. Магазин поражает своим многообразием продуктов. Мужчина показал полки со снеками, вермишелью быстрого приготовления, хлебом и молоком.

Цены на эти продукты составляют около 1 доллара (примерно 42 гривны). Супермаркет также поражает широким выбором алкоголя. Однако ценник немного выше, чем в Америке. В частности, за виски Chivas Regal придется отдать 42 доллара (примерно 1800 гривен). В Украине его ориентировочная цена 1200 гривен за объем 0,7 л.

Однако такой роскошный выбор только в маркетах для туристов, корейцы покупают продукты в гораздо более скромных супермаркетах.

Напомним, ранее мы рассказывали, как компактно и без усилий упаковать вещи в путешествие. Также мы писали, за что штрафует Ryanair.