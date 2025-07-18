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Главная Туризм Невероятный замок в Европе, которым вдохновились создатели Диснея

Невероятный замок в Европе, которым вдохновились создатели Диснея

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 14:56
Наиболее известный замок в Германии - где стоит побывать каждому
Замок Нойшванштайн. Фото: tripadvisor.com

На одной из уникальных вершин Германии расположен раскидистый замок Нойшванштайн. Именно он вдохновил авторов Диснея на создание знаменитого дворца Спящей красавицы.

Об этом пишет The Sun.

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Замок Нойшванштайн

Замок Нойшванштайн — это дворец XIX века у подножия Альп на юге Германии, расположенный недалеко от австрийской границы. Он вмещает 200 комнат, однако только 14 из них доступны для туристов. Длина самой высокой башни достигает 65 метров, но дворец кажется гораздо выше, ведь находится на вершине холма.

Замок был построен в 1869 году по заказу короля Людвига II, у которого было прозвище "Безумный король Людвиг" и который был известен своей любовью к экстравагантным дворцам. Однако он так и не увидел окончательного варианта Нойшванштайна, ведь умер в 1886 году, а строительство завершилось только в 1892 году.

Впоследствии красотой замка вдохновился Уолт Дисней, который вместе с его братом Роем основал Walt Disney Productions, ставшей одной из самых известных кинокомпаний в мире. Он увидел его во время путешествия в Европу вместе со своей женой и использовал его элементы для создания замка Спящей красавицы, который является наиболее узнаваемым зданием и логотипом Диснея. В июле этого года его официально внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Неймовірний замок в Європі, яким надихнулись творці Діснея - фото 1
Замок Нойшванштайн в ночное время. Фото: tripadvisor.com

Билеты в замок можно забронировать онлайн. За вход за взрослого придется отдать 23,50 евро, а для детей до 17 лет — всего 2,50 евро.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стоит знать перед полетом с Ryanair. Также иностранец показал один из супермаркетов для туристов в КНДР.

Германия путешествие Disney туризм замок
Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
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