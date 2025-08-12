Авіакомпанія безкоштовно дає квитки на літак — деталі

Термінал аеропорту. Фото: freepik.com

Авіакомпанія Japan Airlines заохочує туристів краще пізнати Японію. Вона надає безкоштовні квитки, проте є нюанс.

Як безкоштовно отримати квитки на літак

Повідомляється, що авіакомпанія надає безкоштовні внутрішні рейси мандрівникам, які бронюють міжнародні рейси в обидва кінці. Відповідна ініціатива спрямована на боротьбу з надмірним туризмом у популярних містах Токіо та Кіото, та показати мандрівникам менш відвідувані регіони Японії.

Щоб скористатися пропозицією, пасажири повинні забронювати міжнародний рейс JAL і включити внутрішній переліт в ту ж бронь. Вона доступна для мандрівників з США, Канади, Мексики, Австралії, Нової Зеландії, Таїланду, Сінгапуру, В'єтнаму, Філіппін, Індонезії, Індії, Китаю і Тайваню.

В компанії попередили, що туристам з США, Канади, Мексики та Китаю доведеться сплатити збір за зупинку в розмірі 300 єн (100 доларів), якщо вони залишаються в першому пункті призначення в Японії понад 24 годин перед вильотом внутрішнім рейсом.

