Головна Туризм Відома авіакомпанія роздає безкоштовні квитки, але є нюанс

Відома авіакомпанія роздає безкоштовні квитки, але є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 21:36
Авіакомпанія безкоштовно дає квитки на літак — деталі
Термінал аеропорту. Фото: freepik.com

Авіакомпанія Japan Airlines заохочує туристів краще пізнати Японію. Вона надає безкоштовні квитки, проте є нюанс.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Як безкоштовно отримати квитки на літак

Повідомляється, що авіакомпанія надає безкоштовні внутрішні рейси мандрівникам, які бронюють міжнародні рейси в обидва кінці. Відповідна ініціатива спрямована на боротьбу з надмірним туризмом у популярних містах Токіо та Кіото, та показати мандрівникам менш відвідувані регіони Японії.

Щоб скористатися пропозицією, пасажири повинні забронювати міжнародний рейс JAL і включити внутрішній переліт в ту ж бронь. Вона доступна для мандрівників з США, Канади, Мексики, Австралії, Нової Зеландії, Таїланду, Сінгапуру, В'єтнаму, Філіппін, Індонезії, Індії, Китаю і Тайваню.

Як безкоштовно отримати квитки на літак
Туристка в аеропорту. Фото: freepik.com

В компанії попередили, що туристам з США, Канади, Мексики та Китаю доведеться сплатити збір за зупинку в розмірі 300 єн (100 доларів), якщо вони залишаються в першому пункті призначення в Японії понад 24 годин перед вильотом внутрішнім рейсом. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що нове обладнання в європейських аеропортах дозволить скасувати одне із жорстоких обмежень для пасажирів. Також популярна польська авіакомпанія LOT закупила 14 тисяч новеньких тонких крісел. 

Маргарита Рибакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рибакова
