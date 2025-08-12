Авиакомпания бесплатно дает билеты на самолет - детали

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты, но есть нюанс
Авиакомпания Japan Airlines поощряет туристов лучше узнать Японию. Она предоставляет бесплатные билеты, однако есть нюанс.
Об этом пишет Daily Mail.
Как бесплатно получить билеты на самолет
Сообщается, что авиакомпания предоставляет бесплатные внутренние рейсы путешественникам, которые бронируют международные рейсы в оба конца. Соответствующая инициатива направлена на борьбу с чрезмерным туризмом в популярных городах Токио и Киото, и показать путешественникам менее посещаемые регионы Японии.
Чтобы воспользоваться предложением, пассажиры должны забронировать международный рейс JAL и включить внутренний перелет в ту же бронь. Оно доступно для путешественников из США, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Индии, Китая и Тайваня.
В компании предупредили, что туристам из США, Канады, Мексики и Китая придется оплатить сбор за остановку в размере 300 иен (100 долларов), если они остаются в первом пункте назначения в Японии более 24 часов перед вылетом внутренним рейсом.
