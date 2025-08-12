Видео
Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты, но есть нюанс

Известная авиакомпания раздает бесплатные билеты, но есть нюанс

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2025 21:36
Авиакомпания бесплатно дает билеты на самолет - детали
Терминал аэропорта. Фото: freepik.com

Авиакомпания Japan Airlines поощряет туристов лучше узнать Японию. Она предоставляет бесплатные билеты, однако есть нюанс.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Как бесплатно получить билеты на самолет

Сообщается, что авиакомпания предоставляет бесплатные внутренние рейсы путешественникам, которые бронируют международные рейсы в оба конца. Соответствующая инициатива направлена на борьбу с чрезмерным туризмом в популярных городах Токио и Киото, и показать путешественникам менее посещаемые регионы Японии.

Чтобы воспользоваться предложением, пассажиры должны забронировать международный рейс JAL и включить внутренний перелет в ту же бронь. Оно доступно для путешественников из США, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Филиппин, Индонезии, Индии, Китая и Тайваня.

Як безкоштовно отримати квитки на літак
Туристка в аэропорту. Фото: freepik.com

В компании предупредили, что туристам из США, Канады, Мексики и Китая придется оплатить сбор за остановку в размере 300 иен (100 долларов), если они остаются в первом пункте назначения в Японии более 24 часов перед вылетом внутренним рейсом.

Напомним, ранее мы рассказывали, что новое оборудование в европейских аэропортах позволит отменить одно из жестоких ограничений для пассажиров. Также популярная польская авиакомпания LOT закупила 14 тысяч новеньких тонких кресел.

Маргарита Рыбакова - Редактор
Автор:
Маргарита Рыбакова
