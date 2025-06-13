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Головна Туризм Від SPF до кешбеку на їжу — як зекономити в аеропорту

Від SPF до кешбеку на їжу — як зекономити в аеропорту

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Дата публікації: 13 червня 2025 17:12
Як зекономити в аеропорту — цінні поради
Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com
Ключові моменти Як не витрачати всі свої заощадження в аеропорту

Прогулятися аеропортом, не витративши більше, ніж ви заплатили за переліт, може бути досить складним завданням. Досвідчена туристка поділилася порадами, які заощадять ваші кошти.

Про це пише The Sun.

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Як не витрачати всі свої заощадження в аеропорту

Сонцезахисний крем може дуже дорого коштувати за кордоном, але якщо ви подорожуєте лише з ручною поклажею, ви, можливо, не зможете взяти з собою велику пляшку. Проте пляшки у 50-70 мл Вам спокійно вистачить на 1—2 тижні відпустки. Також ви можете отримати безкоштовний сонцезахисний крем у залі вильоту після того, як пройдете контроль безпеки. 

Перед поїздкою завантажте додаток Recycle at Boots і знайдіть п'ять пустих баночок для здоров'я та краси, які не можна викидати у смітник, — насадки від електричних зубних щіток або тюбики від зубної пасти. Сфотографуйте їх і завантажте в додаток, а потім віднесіть до найближчого пункту збору в Boots. В додатку вам нададуть  QR-код на знижку від 5 до 10 євро на косметику. За рахунок цих коштів ви зможете придбати SPF, чи хорошу знижку на цей крем.

Також туристка розповіла, що в багатьох країнах є знижки для місцевих жителів, і якщо Вас є рідні та друзі в у точці призначення — вам необов'язково платити додаткові кошти за паркування.

Їжа в аеропорту також коштує недешево. Мандрівниця радить заздалегідь взяти із собою сосиски та локшину швидкого приготування. Якщо летіти Вам недовго — можна попросити в бортпровідниці гарячої води і перебити на деякий час голод.

Великі мережі закладів мають свою накопичувальну систему. Деякі ресторани за одне замовлення нараховують до 15 % кешбеку. Ці кошти можуть суттєво зекономити вам гроші в аеропорту та подорожі.

Від SPF до кешбеку на їжу — як зекономити в аеропорту - фото 1
Дівчина збирається у відпустку. Фото: pexels.com

Також туристка поділилась лайфхаком, як зекономити на багажу. Якщо у Вас є подушка для шиї, на якій ви спите під час польоту — ви можете витягнути її "начинку" і набити чохол згорнутим рушником або нічною білизною, щоб заощадити місце у валізі.

А якщо ви подорожуєте з дітьми, деякі авіакомпанії, такі як easyJet, дозволяють безкоштовно зареєструвати додаткове обладнання, наприклад, дитяче крісло.

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також ми писали про найгарніші замки за межами України, які має побачити кожен.

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Юлія Брей - Редактор
Автор:
Юлія Брей
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