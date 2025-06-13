Як зекономити в аеропорту — цінні поради

Аеропорт. Ілюстративне фото: pexels.com

Прогулятися аеропортом, не витративши більше, ніж ви заплатили за переліт, може бути досить складним завданням. Досвідчена туристка поділилася порадами, які заощадять ваші кошти.

Про це пише The Sun.

Реклама

Читайте також:

Як не витрачати всі свої заощадження в аеропорту

Сонцезахисний крем може дуже дорого коштувати за кордоном, але якщо ви подорожуєте лише з ручною поклажею, ви, можливо, не зможете взяти з собою велику пляшку. Проте пляшки у 50-70 мл Вам спокійно вистачить на 1—2 тижні відпустки. Також ви можете отримати безкоштовний сонцезахисний крем у залі вильоту після того, як пройдете контроль безпеки.

Перед поїздкою завантажте додаток Recycle at Boots і знайдіть п'ять пустих баночок для здоров'я та краси, які не можна викидати у смітник, — насадки від електричних зубних щіток або тюбики від зубної пасти. Сфотографуйте їх і завантажте в додаток, а потім віднесіть до найближчого пункту збору в Boots. В додатку вам нададуть QR-код на знижку від 5 до 10 євро на косметику. За рахунок цих коштів ви зможете придбати SPF, чи хорошу знижку на цей крем.

Також туристка розповіла, що в багатьох країнах є знижки для місцевих жителів, і якщо Вас є рідні та друзі в у точці призначення — вам необов'язково платити додаткові кошти за паркування.

Їжа в аеропорту також коштує недешево. Мандрівниця радить заздалегідь взяти із собою сосиски та локшину швидкого приготування. Якщо летіти Вам недовго — можна попросити в бортпровідниці гарячої води і перебити на деякий час голод.

Великі мережі закладів мають свою накопичувальну систему. Деякі ресторани за одне замовлення нараховують до 15 % кешбеку. Ці кошти можуть суттєво зекономити вам гроші в аеропорту та подорожі.

Дівчина збирається у відпустку. Фото: pexels.com

Також туристка поділилась лайфхаком, як зекономити на багажу. Якщо у Вас є подушка для шиї, на якій ви спите під час польоту — ви можете витягнути її "начинку" і набити чохол згорнутим рушником або нічною білизною, щоб заощадити місце у валізі.

А якщо ви подорожуєте з дітьми, деякі авіакомпанії, такі як easyJet, дозволяють безкоштовно зареєструвати додаткове обладнання, наприклад, дитяче крісло.

Нагадаємо, ми розповідали, за що в Італії можуть оштрафувати на 500 євро. Також ми писали про найгарніші замки за межами України, які має побачити кожен.