Как сэкономить в аэропорту - ценные советы

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Прогуляться по аэропорту, не потратив больше, чем вы заплатили за перелет, может быть довольно сложной задачей. Опытная туристка поделилась советами, которые сэкономят ваши средства.

Об этом пишет The Sun.

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Солнцезащитный крем может очень дорого стоить за рубежом, но если вы путешествуете только с ручной кладью, вы, возможно, не сможете взять с собой большую бутылку. Однако бутылки в 50-70 мл вам спокойно хватит на 1-2 недели отпуска. Также вы можете получить бесплатный солнцезащитный крем в зале вылета после того, как пройдете контроль безопасности.

Перед поездкой загрузите приложение Recycle at Boots и найдите пять пустых баночек для здоровья и красоты, которые нельзя выбрасывать в мусорку — насадки от электрических зубных щеток или тюбики от зубной пасты. Сфотографируйте их и загрузите в приложение, а затем отнесите в ближайший пункт сбора в Boots. В приложении вам предоставят QR-код на скидку от 5 до 10 евро на косметику. За счет этих средств вы сможете приобрести SPF, или хорошую скидку на этот крем.

Также туристка рассказала, что во многих странах есть скидки для местных жителей, и если Вас есть родные и друзья в в точке назначения - вам необязательно платить дополнительные средства за парковку.

Еда в аэропорту также стоит недешево. Путешественница советует заранее взять с собой сосиски и лапшу быстрого приготовления. Если лететь Вам недолго - можно попросить у бортпроводницы горячей воды и перебить на некоторое время голод.

Крупные сети заведений имеют свою накопительную систему. Некоторые рестораны за один заказ начисляют до 15% кэшбэка. Эти средства могут существенно сэкономить вам деньги в аэропорту и путешествия.

Девушка собирается в отпуск. Фото: pexels.com

Также туристка поделилась лайфхаком, как сэкономить на багаже. Если у Вас есть подушка для шеи, на которой вы спите во время полета - вы можете вытащить ее "начинку" и набить чехол свернутым полотенцем или ночным бельем, чтобы сэкономить место в чемодане.

А если вы путешествуете с детьми, некоторые авиакомпании, такие как easyJet, позволяют бесплатно зарегистрировать дополнительное оборудование, например, детское кресло.

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