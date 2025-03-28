Куди поїхати на вихідні з дітьми біля Львова — підбірка локацій

Весняні вихідні у передмісті Львова — куди поїхати з дітьми
Тепла погода — чудова можливість відпочити разом із родиною. У передмісті Львова є багато цікавих локацій, де можна весело провести час із дітьми.
Про це повідомляє видання Zaxid.net.
Ведмежий притулок "Домажир"
Він знаходиться в селищі Жорниська за адресою: вул. Ведмежий край, 1.
На території притулку проживає 29 ведмедів, яким врятували життя волонтери. Звірів тримали в неволі у нелюдських умовах. Після насиченої прогулянки з екскурсоводом, ви зможете пообідати у місцевому закладі "Мед та ягода" та поласувати яворівським пирогом. Притулок працює з середи до суботи з 09:00 до 18:00. Вхід для малюків до 6 років — безкоштовний, для дітей — 120 гривень, а для дорослих — 200 грн.
"Садиба єнота"
Вона розташована по трасі Київ-Чоп (село Вербляни біля Буська, вул. Будівельників, 17).
В садибі мешкають єноти, африканські страуси, ему, павичі, поні, козенята, овечки, пухові кури та кури Аям Цемані. Діти можуть тут розважитись на батутах та смачно пообідати у місцевих закладах. Вхід для дітей коштує 60 гривень, а для дорослих — 80 гривень. Садиба працює з вівторка до п’ятниці: у будні 12:00 — 19:00, у вихідні 11:00 — 20:00.
Emily Zoo
Зоопарк знаходиться в місті Винники, за адресою вул. Хмельницького, 9Б. Тут мешкають американські бізони, африканські страуси, шотландські корови, лами, верблюди, альпаки, альпійські кози, плямисті та благородні олені, віслюки та овечки. Він працює щодня з 10:00 до 18:00. Вхід до зоопарку вільний.
Нагадаємо, ми розповідали про найулюбленіший острів багатіїв. Також турист ділився порадами, як найкраще відпочити в Ужгороді цієї весни.
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