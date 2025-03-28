Куда поехать на выходные с детьми возле Львова — подборка локаций

"Усадьба енота" в Верблянах. Фото: Pinterest

Теплая погода — прекрасная возможность отдохнуть вместе с семьей. В пригороде Львова есть много интересных локаций, где можно весело провести время с детьми.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

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Медвежий приют "Домажир"

Он находится в поселке Жорниска по адресу: ул. Медвежий край, 1.

На территории приюта проживает 29 медведей, которым спасли жизнь волонтеры. Зверей держали в неволе в нечеловеческих условиях. После насыщенной прогулки с экскурсоводом, вы сможете пообедать в местном заведении "Мед и ягода" и полакомиться яворовским пирогом. Приют работает со среды по субботу с 09:00 до 18:00. Вход для малышей до 6 лет — бесплатный, для детей — 120 гривен, а для взрослых — 200 грн.

"Усадьба енота"

Она расположена по трассе Киев-Чоп (село Вербляны возле Буска, ул. Строителей, 17).

В усадьбе живут еноты, африканские страусы, эму, павлины, пони, козлята, овечки, пуховые куры и куры Аям Цемани. Дети могут здесь развлечься на батутах и вкусно пообедать в местных заведениях. Вход для детей стоит 60 гривен, а для взрослых — 80 гривен. Усадьба работает со вторника по пятницу: в будни 12:00 — 19:00, в выходные 11:00 — 20:00.

Emily Zoo

Зоопарк находится в городе Винники, по адресу ул. Хмельницкого, 9Б. Здесь живут американские бизоны, африканские страусы, шотландские коровы, ламы, верблюды, альпаки, альпийские козы, пятнистые и благородные олени, ослы и овечки. Он работает ежедневно с 10:00 до 18:00. Вход в зоопарк свободный.

Альпака в Emily Zoo. Фото: instagram.com/emily_resort/

Напомним, мы рассказывали о самом любимом острове богачей. Также турист делился советами, как лучше всего отдохнуть в Ужгороде этой весной.