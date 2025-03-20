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Весна в Харкові — топ-5 локації для гостей міста

20 березня 2025 15:53
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Що подивитись в Харкові весною — поради туристам
Дзеркальний струмінь в Харкові. Фото: times.kharkiv.ua
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Харків — чисте, квітуче та розвинене місто України. Попри постійні обстріли окупантів, місто вражає своєю красою та захоплює туристів з усієї куточків країни.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації в Харкові варто відвідати цієї весни.

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Центральний парк

Це справжній український "Діснейленд" із сучасними атракціонами — від американських гірок до башт падіння. Прикрасою парка вважається колесо огляду, діаметр якого складає 55 метрів і є найвищим в Україні.

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Колесо огляду в Центральному парку. Фото: zruchno.travel

Майдан Свободи

Він є найбільшим в Україні. майдан простягається на 12 гектарів та є шостим за розміром у Європі та на 12-му місці — в світі. На майдані розташований Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, будівля Держпрому та Харківської ОВА, яка була пошкоджена внаслідок атаки окупантів 1 березня 2022 року.

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Майдан Свободи. Фото: ua.igotoworld.com

Фонтан "Дзеркальний струмінь"

До головного символу міста можна прогулятися пішки з майдану Свободи. Альтанка вражає водними фігурами, які красиво підсвічують у вечірні та нічні години. Навпроти фонтану розташований Харківський театр опери та балету ім. М. В. Лисенка, який став першим стаціонарним оперним театром в Україні.

Весна в Харкові — топ-5 локації для гостей міста - фото 3
Фонтан "Дзеркальний струмень". Фото: Новини.LIVE

Лопанська набережна

Прогулятися та насолодитися весняною погодою можна на харківський набережній. Вона розташована на березі річки Лопань в 10 хвилинах від станцій метро "Центральний ринок" і "Історичний музей". Головною "родзинкою" набережної є підвісний міст, який дуже гарно підсвічується у вечірні години.

Весна в Харкові — топ-5 локації для гостей міста - фото 4
Лопанська набережна. Фото: Pinterest

Пам'ятник закоханим

Невеличкий скверик з пам'ятником розташовані на станції метро Архітектора Бекетова. Пам'ятник з фігурами юнака та дівчини, що цілуються, дуже полюбляють місцеві жителі. Закохані часто призначають тут побачення.

Весна в Харкові — топ-5 локації для гостей міста - фото 5
Пам'ятник закоханим. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми розповідали про красиві локації на березі моря в Одесі. Також ми писали, яке іспанське місто варто відвідати в березні. 

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