Что посмотреть в Харькове весной - советы туристам

Зеркальная струя в Харькове. Фото: times.kharkiv.ua

Харьков — чистый, цветущий и развитый город Украины. Несмотря на постоянные обстрелы оккупантов, город поражает своей красотой и захватывает туристов со всех уголков страны.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации в Харькове стоит посетить этой весной.

Читайте также:

Центральный парк

Это настоящий украинский "Диснейленд" с современными аттракционами — от американских горок до башен падения. Украшением парка считается колесо обозрения, диаметр которого составляет 55 метров и является самым высоким в Украине.

Колесо обозрения в Центральном парке. Фото: zruchno.travel

Майдан Свободы

Он является крупнейшим в Украине. площадь простирается на 12 гектаров и является шестым по размеру в Европе и на 12-м месте - в мире. На площади расположен Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, здание Госпрома и Харьковской ОГА, которое было повреждено в результате атаки оккупантов 1 марта 2022 года.

Майдан Свободы. Фото: ua.igotoworld.com

Фонтан "Зеркальная струя"

К главному символу города можно прогуляться пешком с площади Свободы. Беседка поражает водными фигурами, которые красиво подсвечивают в вечерние и ночные часы. Напротив фонтана расположен Харьковский театр оперы и балета им. Н. В. Лысенко, который стал первым стационарным оперным театром в Украине.

Фонтан "Зеркальная струя". Фото: Новости.LIVE

Лопанская набережная

Прогуляться и насладиться весенней погодой можно на харьковский набережной. Она расположена на берегу реки Лопань в 10 минутах от станций метро "Центральный рынок" и "Исторический музей". Главной "изюминкой" набережной является подвесной мост, который очень красиво подсвечивается в вечерние часы.

Лопанская набережная. Фото: Pinterest

Памятник влюбленным

Небольшой скверик с памятником расположены на станции метро Архитектора Бекетова. Памятник с фигурами целующихся юноши и девушки очень любят местные жители. Влюбленные часто назначают здесь свидания.

Памятник влюбленным. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы рассказывали о красивых локациях на берегу моря в Одессе. Также мы писали, какой испанский город стоит посетить в марте.