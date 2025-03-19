Що подивитись весною в Одесі тим, хто там вперше — поради туристам

Що подивитися в Одесі, якщо їдете туди вперше
Вже за кілька днів до України повернеться потепління і тому вже варто планувати свій вікенд. Чудовим місто для відпочинку є Одеса, де можна подихати свіжим повітрям та насолодитися морськими краєвидами.
Користувачка соцмережі TikTok frizography поділилась цікавими локаціями в Одесі, які варто відвідати тим, хто вперше планує свій візит до перлини моря.
Що подивитись в Одесі
Мандрівниця радить українцям обов'язково відвідати пляж "Лагуна". Навесні біля моря неймовірні краєвиди, на тлі яких вийдуть красиві фото напам'ять. Це місце не дуже популярне серед туристів та місцевих, а тому вас не дратуватимуть натовпи людей. Дівчина також порекомендувала сходити на пляж "Отрада".
Смачно поснідати дівчина порадила в "Буфеті" на Малому фонтані із неймовірним краєвидом на море. Проте це місце доволі популярне в Одесі, тому вам може не дістатись вільного столика.
В березні також потроху починають відкриватися атракціони в луна-парку, тож туристка порекомендувала не втратити чудову можливість та поринути в дитинство.
@frizography
Поділіться, куди ще варто сходити в Одесі 🫶🏻 #одесса #одесса2025 #одеса #відпочинокводесі #буфетнамаломфонтане #пляжодесса #ланжерон #контентмейкерукраїна #укртікток #контентукраїнською♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem
Нагадаємо, ми розповідали, які локації варто відвідати в Амстердамі. Також ми писали, яке іспанське місто варто відвідати в березні.
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