Що подивитись весною в Одесі тим, хто там вперше — поради туристам

Весна в Одесі. Фото: od.vgorode.ua

Вже за кілька днів до України повернеться потепління і тому вже варто планувати свій вікенд. Чудовим місто для відпочинку є Одеса, де можна подихати свіжим повітрям та насолодитися морськими краєвидами.

Користувачка соцмережі TikTok frizography поділилась цікавими локаціями в Одесі, які варто відвідати тим, хто вперше планує свій візит до перлини моря.

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Мандрівниця радить українцям обов'язково відвідати пляж "Лагуна". Навесні біля моря неймовірні краєвиди, на тлі яких вийдуть красиві фото напам'ять. Це місце не дуже популярне серед туристів та місцевих, а тому вас не дратуватимуть натовпи людей. Дівчина також порекомендувала сходити на пляж "Отрада".

Смачно поснідати дівчина порадила в "Буфеті" на Малому фонтані із неймовірним краєвидом на море. Проте це місце доволі популярне в Одесі, тому вам може не дістатись вільного столика.

В березні також потроху починають відкриватися атракціони в луна-парку, тож туристка порекомендувала не втратити чудову можливість та поринути в дитинство.

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