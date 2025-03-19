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Что посмотреть в Одессе, если едете туда впервые

19 марта 2025 15:53
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Что посмотреть весной в Одессе тем, кто там впервые - советы туристам
Весна в Одессе. Фото: od.vgorode.ua
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Уже через несколько дней в Украину вернется потепление и поэтому уже стоит планировать свой уикенд. Замечательным город для отдыха является Одесса, где можно подышать свежим воздухом и насладиться морскими пейзажами.

Пользовательница соцсети TikTok frizography поделилась интересными локациями в Одессе, которые стоит посетить тем, кто впервые планирует свой визит к жемчужине моря.

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Путешественница советует украинцам обязательно посетить пляж "Лагуна". Весной у моря невероятные пейзажи, на фоне которых получатся красивые фото на память. Это место не очень популярно среди туристов и местных, а потому вас не будут раздражать толпы людей. Девушка также порекомендовала сходить на пляж "Отрада".

Вкусно позавтракать девушка посоветовала в Буфете на Малом фонтане с невероятным видом на море. Однако это место довольно популярно в Одессе, поэтому вам может не достаться свободного столика.

В марте также понемногу начинают открываться аттракционы в луна-парке, поэтому туристка порекомендовала не упустить прекрасную возможность и окунуться в детство.

Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посетить в Амстердаме. Также мы писали, какой испанский город стоит посетить в марте.

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