Что посмотреть весной в Одессе тем, кто там впервые - советы туристам

Весна в Одессе. Фото: od.vgorode.ua

Уже через несколько дней в Украину вернется потепление и поэтому уже стоит планировать свой уикенд. Замечательным город для отдыха является Одесса, где можно подышать свежим воздухом и насладиться морскими пейзажами.

Пользовательница соцсети TikTok frizography поделилась интересными локациями в Одессе, которые стоит посетить тем, кто впервые планирует свой визит к жемчужине моря.

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Путешественница советует украинцам обязательно посетить пляж "Лагуна". Весной у моря невероятные пейзажи, на фоне которых получатся красивые фото на память. Это место не очень популярно среди туристов и местных, а потому вас не будут раздражать толпы людей. Девушка также порекомендовала сходить на пляж "Отрада".

Вкусно позавтракать девушка посоветовала в Буфете на Малом фонтане с невероятным видом на море. Однако это место довольно популярно в Одессе, поэтому вам может не достаться свободного столика.

В марте также понемногу начинают открываться аттракционы в луна-парке, поэтому туристка порекомендовала не упустить прекрасную возможность и окунуться в детство.

Напомним, мы рассказывали, какие локации стоит посетить в Амстердаме. Также мы писали, какой испанский город стоит посетить в марте.