Топ-4 локації в Одесі, де варто побувати на Великдень

Весна в Одесі. Фото: journeys6senses.com

Навіть попри постійні атаки Одеси, українці не бояться знову й знову повертатися до улюбленої перлини Чорного моря. Вже за тиждень в місті святкуватимуть Великдень.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які локації варто відвідати на святкові вихідні.

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Двері сонця

Відомою візитівкою міста є скульптура "Двері сонця" на пляжі Ланжерон. Ці двері 150 років тому залишили на смітнику, проте митець відреставрував їх і зробив справжнім скарбом для туристів. На цій локації виходять неймовірні кадри.

Будинок Русових

Маєток належав мільйонеру та меценату Олександру Русову. Він розташований за адресою вулиця Садова, 21. Ця чотириповерхова будівля у стилі рококо вражає своїм оздобленням. Вишуканий дизайн також має і його металева огорожа. Будинок був відновлений у 2019 році і на його реставрацію було витрачено близько 150 млн гривень.

Будинок Русових. Фото: wikipedia.org

Траса здоров'я

Весняна погода — чудовий час для прогулянок на природі. Траса здоров'я з'єднує пляжі Ланжерон та Аркадію та простягається довжиною в 6 кілометрів. На цій території росте багато дерев та зелені, а також Траса здоров'я облаштована велодоріжками, дитячими та спортивними майданчиками, а також лавками для відпочинку.

Траса здоров'я в Одесі. Фото: Pinterest

Біопарк

Він розташований на околицях міста за адресою Тираспольське шосе, 22 ж. Це чудова локація, щоб чудово провести час із дітьми та родиною. На території зоопарку мешкають тигри, леви, жирафи, гепарди та мавпи. Вхід для дітей вартує 250 гривень, а для дорослих — 400 гривень.

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