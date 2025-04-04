Топ-4 локации в Одессе, где стоит побывать на Пасху

Пасха в Одессе — где побывать на праздничных выходных
Даже несмотря на постоянные атаки Одессы, украинцы не боятся снова и снова возвращаться в любимую жемчужину Черного моря. Уже через неделю в городе будут праздновать Пасху.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить на праздничные выходные.
Двери солнца
Известной визитной карточкой города является скульптура "Дверь солнца" на пляже Ланжерон. Эти двери 150 лет назад оставили на свалке, однако художник отреставрировал их и сделал настоящим сокровищем для туристов. На этой локации получаются невероятные кадры.
Дом Русовых
Имение принадлежало миллионеру и меценату Александру Русову. Он расположен по адресу улица Садовая, 21. Это четырехэтажное здание в стиле рококо поражает своим убранством. Изысканный дизайн также имеет и его металлическая ограда. Дом был восстановлен в 2019 году, и на его реставрацию было потрачено около 150 млн гривен.
Трасса здоровья
Весенняя погода — отличное время для прогулок на природе. Трасса здоровья соединяет пляжи Ланжерон и Аркадию и простирается длиной в 6 километров. На этой территории растет много деревьев и зелени, а также Трасса здоровья обустроена велодорожками, детскими и спортивными площадками, а также скамейками для отдыха.
Биопарк
Он расположен на окраине города по адресу Тираспольское шоссе, 22 ж. Это отличная локация, чтобы прекрасно провести время с детьми и семьей. На территории зоопарка живут тигры, львы, жирафы, гепарды и обезьяны. Вход для детей стоит 250 гривен, а для взрослых — 400 гривен.
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