Топ-4 локации в Одессе, где стоит побывать на Пасху

Весна в Одессе. Фото: journeys6senses.com

Даже несмотря на постоянные атаки Одессы, украинцы не боятся снова и снова возвращаться в любимую жемчужину Черного моря. Уже через неделю в городе будут праздновать Пасху.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие локации стоит посетить на праздничные выходные.

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Двери солнца

Известной визитной карточкой города является скульптура "Дверь солнца" на пляже Ланжерон. Эти двери 150 лет назад оставили на свалке, однако художник отреставрировал их и сделал настоящим сокровищем для туристов. На этой локации получаются невероятные кадры.

Дом Русовых

Имение принадлежало миллионеру и меценату Александру Русову. Он расположен по адресу улица Садовая, 21. Это четырехэтажное здание в стиле рококо поражает своим убранством. Изысканный дизайн также имеет и его металлическая ограда. Дом был восстановлен в 2019 году, и на его реставрацию было потрачено около 150 млн гривен.

Дом Русовых. Фото: wikipedia.org

Трасса здоровья

Весенняя погода — отличное время для прогулок на природе. Трасса здоровья соединяет пляжи Ланжерон и Аркадию и простирается длиной в 6 километров. На этой территории растет много деревьев и зелени, а также Трасса здоровья обустроена велодорожками, детскими и спортивными площадками, а также скамейками для отдыха.

Трасса здоровья в Одессе. Фото: Pinterest

Биопарк

Он расположен на окраине города по адресу Тираспольское шоссе, 22 ж. Это отличная локация, чтобы прекрасно провести время с детьми и семьей. На территории зоопарка живут тигры, львы, жирафы, гепарды и обезьяны. Вход для детей стоит 250 гривен, а для взрослых — 400 гривен.

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