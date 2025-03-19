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В Україні анонсували маршрути на ретропаротягах — напрямки

19 березня 2025 20:18
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор
Подорож ретро-потягами Укрзалізниці — куди вирушає
Ретропаротяг Укрзалізниці. Фото: shotam.info
Юлія Брей - Редактор
Юлія Брей
Редактор

Укрзалізниця анонсувала весняний ретротур найдовшою та однією з найдавніших вузькоколійних залізниць Європи. В рейси вони вийдуть 22 березня.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Повідомляється, що в суботу, 22 березня, з міста Гайворон вирушать декілька ретропаротягів:

  • Гайворон — Хащувате (вузька колія) – під паровозом 159 №4-95;
  • Гайворон — Зятківці (широка колія) – під паровозом Ер 798-71.

На пасажирів чекатиме традиційна розважальна програма з тематичними екскурсіями, фотозоною, смачними стравами та концертною програмою.

В Україні анонсували маршрути на ретропаротягах — напрямки - фото 1
Ретропаротяг Укрзалізниці. Фото: t.me/UkrzalInfo

Квитки вже доступні у продажу. Пасажирам необхідно шукати сполучення:

  • №926 Гайворон — Зятківці;
  • №925 Зятківці — Гайворон;
  • №854 Гайворон — Хащувате;
  • №853 Хащувате — Гайворон.

Квиток для дорослих коштує 140 грн, а для дітей до 14 років — 105 гривень.

Нагадаємо, що Укрзалізниця встановила правила щодо перевезення ручної поклажі. Також ми розповідали, що під час подорожі залізницею пасажири мають дотримуватись вимог законодавства та правил поведінки у вагонах і за їх порушення передбачена відповідальність.

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