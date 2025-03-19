Подорож ретро-потягами Укрзалізниці — куди вирушає

В Україні анонсували маршрути на ретропаротягах — напрямки
Укрзалізниця анонсувала весняний ретротур найдовшою та однією з найдавніших вузькоколійних залізниць Європи. В рейси вони вийдуть 22 березня.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Подорож в часі з Укрзалізницею
Повідомляється, що в суботу, 22 березня, з міста Гайворон вирушать декілька ретропаротягів:
- Гайворон — Хащувате (вузька колія) – під паровозом 159 №4-95;
- Гайворон — Зятківці (широка колія) – під паровозом Ер 798-71.
На пасажирів чекатиме традиційна розважальна програма з тематичними екскурсіями, фотозоною, смачними стравами та концертною програмою.
Квитки вже доступні у продажу. Пасажирам необхідно шукати сполучення:
- №926 Гайворон — Зятківці;
- №925 Зятківці — Гайворон;
- №854 Гайворон — Хащувате;
- №853 Хащувате — Гайворон.
Квиток для дорослих коштує 140 грн, а для дітей до 14 років — 105 гривень.
Нагадаємо, що Укрзалізниця встановила правила щодо перевезення ручної поклажі. Також ми розповідали, що під час подорожі залізницею пасажири мають дотримуватись вимог законодавства та правил поведінки у вагонах і за їх порушення передбачена відповідальність.
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