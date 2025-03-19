Путешествие ретро-поездами Укрзализныци - куда отправляется

В Украине анонсировали маршруты на ретропаровозах — направления
Укрзализныця анонсировала весенний ретротур по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. В рейсы они выйдут 22 марта.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Путешествие во времени с Укрзализныцей
Сообщается, что в субботу, 22 марта, из города Гайворон отправятся несколько ретропоездов:
- Гайворон — Хащеватое (узкая колея) — под паровозом 159 №4-95;
- Гайворон — Зятковцы (широкая колея) — под паровозом Эр 798-71.
Пассажиров ждет традиционная развлекательная программа с тематическими экскурсиями, фотозоной, вкусной кухней и концертной программой.
Билеты уже доступны в продаже. Пассажирам необходимо искать такие рейсы:
- №926 Гайворон — Зятковцы;
- №925 Зятковцы — Гайворон;
- №854 Гайворон — Хащеватое;
- №853 Хащеватое — Гайворон.
Билет для взрослых стоит 140 грн, а для детей до 14 лет — 105 гривен.
Напомним, что Укрзализныця установила правила перевозки ручной клади. Также мы рассказывали, что во время путешествия по железной дороге пассажиры должны соблюдать требования законодательства и правил поведения в вагонах и за их нарушение предусмотрена ответственность.
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