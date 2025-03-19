Путешествие ретро-поездами Укрзализныци - куда отправляется

Ретропаровоз Укрзализныци. Фото: shotam.info

Укрзализныця анонсировала весенний ретротур по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. В рейсы они выйдут 22 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Сообщается, что в субботу, 22 марта, из города Гайворон отправятся несколько ретропоездов:

Гайворон — Хащеватое (узкая колея) — под паровозом 159 №4-95;

Гайворон — Зятковцы (широкая колея) — под паровозом Эр 798-71.

Пассажиров ждет традиционная развлекательная программа с тематическими экскурсиями, фотозоной, вкусной кухней и концертной программой.

Ретропаровоз Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Билеты уже доступны в продаже. Пассажирам необходимо искать такие рейсы:

№926 Гайворон — Зятковцы;

№925 Зятковцы — Гайворон;

№854 Гайворон — Хащеватое;

№853 Хащеватое — Гайворон.

Билет для взрослых стоит 140 грн, а для детей до 14 лет — 105 гривен.

Напомним, что Укрзализныця установила правила перевозки ручной клади. Также мы рассказывали, что во время путешествия по железной дороге пассажиры должны соблюдать требования законодательства и правил поведения в вагонах и за их нарушение предусмотрена ответственность.