Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Туризм arrow В Украине анонсировали маршруты на ретропаровозах — направления arrow

В Украине анонсировали маршруты на ретропаровозах — направления

19 марта 2025 20:18
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор
Путешествие ретро-поездами Укрзализныци - куда отправляется
Ретропаровоз Укрзализныци. Фото: shotam.info
Юлия Брей - Редактор
Юлия Брей
Редактор

Укрзализныця анонсировала весенний ретротур по самой длинной и одной из древнейших узкоколейных железных дорог Европы. В рейсы они выйдут 22 марта.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также:

Путешествие во времени с Укрзализныцей

Сообщается, что в субботу, 22 марта, из города Гайворон отправятся несколько ретропоездов:

  • Гайворон — Хащеватое (узкая колея) — под паровозом 159 №4-95;
  • Гайворон — Зятковцы (широкая колея) — под паровозом Эр 798-71.

Пассажиров ждет традиционная развлекательная программа с тематическими экскурсиями, фотозоной, вкусной кухней и концертной программой.

В Україні анонсували маршрути на ретропаротягах — напрямки - фото 1
Ретропаровоз Укрзализныци. Фото: t.me/UkrzalInfo

Билеты уже доступны в продаже. Пассажирам необходимо искать такие рейсы:

  • №926 Гайворон — Зятковцы;
  • №925 Зятковцы — Гайворон;
  • №854 Гайворон — Хащеватое;
  • №853 Хащеватое — Гайворон.

Билет для взрослых стоит 140 грн, а для детей до 14 лет — 105 гривен.

Напомним, что Укрзализныця установила правила перевозки ручной клади. Также мы рассказывали, что во время путешествия по железной дороге пассажиры должны соблюдать требования законодательства и правил поведения в вагонах и за их нарушение предусмотрена ответственность.

Укрзализныця путешествие поезда туризм билеты
Реклама
Реклама
Реклама