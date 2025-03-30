Ручна поклажа TUI — правила для пасажирів

Літак авіакомпанії TUI. Фото: Pinterest

Якщо ви забронювали квиток авіакомпанії TUI цього року, важливо ознайомитися з правилами перевезення ручної поклажі перед польотом. Це допоможе вам уникнути додаткових зборів в аеропорту.

Про це пише Express.

Читайте також:

Розміри ручної поклажі пасажирів в TUI

Згідно з правилами перевезення багажу TUI, пасажири можуть взяти із собою одне місце ручної поклажі на особу. Сумка чи валіза має важити до 10 кг, не повинна перевищувати розміри 55 x 40 x 20 см і має зберігатися біля сидіння поруч із вами.

Також пасажири можуть взяти на борт одну невелику особисту річ, наприклад сумку для ноутбука або дамську сумочку, з максимальними розмірами 40 x 30 x 20 см.

Ручна кладь. Фото: Pinterest

Якщо ваша валіза перевищує розміри дозволеної до перевезення ручної поклажі, вам доведеться зареєструвати її в багаж. Вартість додаткових зборів може варіюватися залежно від сезону, в який ви подорожуєте — від 7 євро (300 гривень) до 66 євро (майже 3000 гривень).

Нагадаємо, ми розповідали, які речі категорично заборонено брати із собою на борт літака Ryanair. Також ми писали, що угорський лоукостер Wizz Air анонсував нові рейси до популярних міст Європи.